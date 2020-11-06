نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار منيو مطعم البيك في بجميع الفروع في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعد مطعم البيك من أشهر المطاعم الموجودة بالمملكة العربية السعودية، ويلقى استحسان الكثيرين سواء المقيمين أو الحجيج، ويسعى عدد كبير إلى معرفة المنيو للتعرف على ما يقوم المطعم وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على منيو البيك. منيو البيك سعر الوجبات البحرية ساندوتش فيليه سمك البيك يباع مُفرد بسعر 6 ريال وعند إضافة البطاطا والمشروب الغازي يُصبح سعره 11 ريال سعودي.

وجبة فيليه سمك البيك: عبارة عن ست قطع من السمك الصافي، والخبز مع البطاطا، يتوافر مع الوجبة عدد 4 أنواع من الصلصة للاختيار بينهم نوعين وتلك الصلصات هي (صلصة الكوكتيل، صلصة ثوم، صلصة طرطور، صلصة المسحل) سعر الوجبة 16.50 ريال سعودي. وجبة الجمبري الاقتصادية: عبارة عن عشر قطع من الجمبري، يتم تقديمها مع كلًا من الخبز و البطاطا نوعين من الصلصة حسب الرغبة سعر الوجبة 18 ريال سعودي يُضاف إليهم الضريبة المُضافة. منيو البيك للوجبات الجانبية والمشهيات صلصة ثوم البيك: تُعد تلك الصلصة من اشهي الصلصات التي يقدمها مطعم البيك، بسعر 1.25 ريال سعودي

صلصة كوكتيل البيكتُعد من أفضل الخيارات مصنوعة من خلطة البيك السرية تمنح الطعام مذاقًا رائع، بسعر 1.25 ريال سعودي.

ذرة البيك: تُعد من اشهي المقبلات بمطعم البيك تُقدم مملحة مع الزبدة، و تمتاز بقيمتها الغذائية الكبيرة بسعر 5 ريال سعودي. خبز البيك اللذيذ: عبارة عن ثلاث قطع من الخبز شهية بخلطة بيك السرية الرائعة تقدم مع كاتشب البيك اللذيذ بسعر 1.5 ريال سعودي.

بطاطا البيك اللذيذ: يُقدم مطعم البيك بطاطا مقرمشة تمتاز بمذاقها الرائع ولونها والذهبي، تأتي البطاطا مع كاتشب البيك اللذيذ، سعر الحجم الصغير 4 ريال سعودي، أما الحجم الكبير بسعر 5 ريال سعودي.

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