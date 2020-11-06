عروض جرير في الجمعة البيضاء على الأدوات المكتبية تصل إلى 30% jarir.com

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عمر شويل - جدة تمتاز مكتبة جرير بتوافر العديد من المنتجات إضافةً إلى طرحها العديد من العروض لتلبية احتياجات عملائها، وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على أفضل عروض جرير. عروض جرير عروض جرير الأجهزة المكتبية روكو آله تغليف حراري وغير حراري، 220 فولت بسعر 139 ريال سعودي.

فينلويد إف آي إن 7000، آلة عد الأوراق النقدية بسعر 6899 ريال سعودي.

روكو كاشف النقود المزورة، حبر فلورسنت بسعر 175 ريال سعودي.

داهل 22016 بيبر سيف قطاعة ورق شخصية بسعر 219 ريال سعودي. تخفيضات جرير لأساسيات المكتب رويال فالكون خلاعة دبابيس، لون أسود بسعر 2.5 ريال سعودي.

هاى آى لاين، موزع مشابك steel، مربعة بسعر 57 ريال سعودي بدلًا من 115 ريال.

كيه دبليو تيربو، آلة تقطيع أوراق، قطاعة ورق بسعر 75 ريال سعودي.

روكو دبابيس ضغط بلاستيك أو معدن ألوان بسعر 4 ريال سعودي.

روكو براية كهربائية فتحة واحدة ،لون أسود بسعر 195 ريال سعودي. تنزيلات جرير صانعة نسكافيه دولتشي جوستو بسعر 629 ريال سعودي بدلًا من 829 ريال.

صانعة نسكافيه دولتشي جوستو Genio plus بسعر 395 ريال سعودي بدلًا من 495 ريال.

روكو قلم قابل للمحو لون الحبر أزرق ،متوسط بسعر 12 ريال سعودي.

روكو قلم قابل للمحو ألوان متنوعة سعر 24 ريال سعودي.

رويال فالكون حافظة وثائق قسم 1 بسعر 39 ريال سعودي. عروض جرير للشنط المكتبية روكو حقيبة ظهر 12.2 بوصة، مناسب لجهاز بسعر 219 ريال سعودي.

جي بي حقيبة مستندات، لون بني بسعر 205 ريال سعودي.

روكو حقيبة المستندات مناسب لجهاز 15 بوصة 159 ريال سعودي.

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