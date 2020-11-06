نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي عروض وخصومات العثيم على اللحوم والخضراوات تصل ل50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم هايبر العثيم العديد من العروض والخصومات لعملائه بصفة مستمرة، ويُعد من أفضل متاجر بيع التجزئة بالمملكة العربية السعودية، وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على أفضل عروض العثيم. عروض العثيم تخفيضات العثيم على اللحوم لحم عجل بلدي بدون عظم سعر الكيلو 44.95 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بالعظم سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي

لحم حاشي بالعظم سعر الكيلو 25.95 ريال سعودي

لحم حاشي طازج بدون عظم سعر الكيلو 35.95 ريال سعودي

لحم غنم سوانكي بالعظم سعر الكيلو 43.95 ريال سعودي

أوصال بقر مبرد سي سعر الكيلو 22.95 ريال سعودي

مفروم بقري مبرد سعر الكيلو 22.50 ريال سعودي

لحم خروف بربري بالعظم سعر الكيلو 45.95 ريال سعودي

لحم غنم روماني بالعظم سعر الكيلو 42.95 ريال سعودي تخفيضات العثيم للفاكهة موز سعر الكيلو 3.25 ريال سعودي

كاكا سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي

أناناس سعر الكيلو 6.95 ريال سعودي

تفاح أصفر سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي

ليمون فيتنامي سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي

عنب أحمر كبير سعر الكيلو 8.95 ريال سعودي

قرع عسلي سعر الكيلو 2.25 ريال سعودي

شمام محلي سعر الكيلو 2.25 ريال سعودي

عجينة تمر بسعر 6.25 ريال سعودي خصومات العثيم كوسه خضراء سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي

ثوم سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي

باذنجان اسود رومي وسط سعر الكيلو 2.45 ريال سعودي

تمر خلاص القصيم كيلو بسعر 11.95 ريال سعودي

تمر إنتاج النخيل رطب سكري بسعر 12.95 ريال سعودي

تمر صقعي كرتونه 3 كيلو بسعر 49.95 ريال سعودي

تمر سوبر خلاص ألأحساء كيلو بسعر 7.50 ريال سعودي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقوي عروض وخصومات العثيم على اللحوم والخضراوات تصل ل50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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