نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر لولو على العطور والخضراوات والفاكهة لمدة ثلاثة أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعد هايبر لولو من أشهر متاجر بيع التجزئة بالمملكة العربية السعودية، ويمتاز هايبر لولو بتقديم أفضل العروض لعملائها، وتشمل تلك العروض كافة عروض الهايبر تقريبًا، وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على عروض هايبر لولو. عروض هايبر لولو عروض هايبر لولو على العطور: دافيدوف كول واتر عطر رجالي 125 مل بسعر 79.00 ريال سعودي بدلًا من 155 ريال.

سي كي ون شوك عطر نسائي 200 مل بسعر 99.00 ريال سعودي بدلًا من 200 ريال.

زيمبل ماسكارا +2 أن أسود بسعر 69.00 ريال سعودي بدلًا من 99.0 ريال.

ريميل ماسكرا واو+ ايلاينر واندر بسعر 59.00 ريال سعودي بدلًا من 90.00 ريال.

بوس اورانج عطر نسائي 75 مل، بسعر 115 ريال سعودي بدلًا من 245 ريال.

كالفن كلاين عطر نسائي 100 مل بسعر 149 ريال سعودي بدلًا من 250 ريال. عروض الخضروات والفاكهة مندرين صيني سعر الكيلو 4.45 ريال سعودي بدلًا من 10.95 ريال.

كيوي تشيلي سعر الكيلو 4.95 ريال سعودي بدلًا من 13.95 ريال.

كستناء صيني سعر الكيلو 7.65 ريال سعودي بدلًا من 16.95 ريال.

بصل أحمر انجليزي سعر الكيلو 3.45 ريال سعودي بدلًا من 4.95 ريال.

ملفوف أبيض سعودي سعر الكيلو 1.95 ريال سعودي بدلًا من 3.95 ريال.

قرع أبيض سعودي سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي بدلًا من 5.95 ريال.

ليمون كبير (جنوب أفريقي ) سعر الكيلو.

4.95 ريال سعودي بدلًا من 8.65 ريال.

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