نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بن داوود على السلع الغذائية والمأكولات البحرية لشهر نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعد شركة بن داوود من أشهر شركات بيع التجزئة داخل المملكة العربية السعودية، واستطاعت أن تُفسح لنفسها المجال بين مثيلاتها من شركات التجزئة، ودومًا ما يقوم القائمين على سلسلة بن داوود تقديم العروض التي تغطي كافة متطلبات العملاء، وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على أهم تلك العروض. عروض بن داوود سنابل الخير-جبن موالح متنوعة سعر الكيلو 14.95ريال سعودي بدلًا من 20.75 ريال.

جبن شيدر انجليزي أحمر وأبيض سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي بدلًا من 63.00 ريال.

غنية جبنه حلوم شرائح أو رول سعر الكيلو 32.95 ريال سعودي بدلًا من 50.25 ريال.

الوادي جبن ملح خفيف سعر الكيلو 20.95 ريال سعودي بدلًا من 29.50 ريال

أمريكانا ديك رومي سعر الكيلو 74.95 ريال سعودي بدلًا من 106.00 ريال.

السعودية حليب مجفف 1800جرام بسعر 46.95 ريال سعودي بدلًا من 64.95 ريال

المراعي حليب مجفف 1.8 كيلو +25 % مجانًا بسعر 37.95 ريال سعودي بدلًا من 65.00 ريال تخفيضات بن داوود للمأكولات البحرية سمك سالمون كامل سعر الكيلو 46.00 ريال سعودي بدلًا من 72.25 ريال

سمك سردين سعر الكيلو6.95 ريال سعودي بدلًا من 10.25 ريال

سمك هامور سعر الكيلو 50.95 ريال سعودي بدلًا من 70.00 ريال

سمك فرخ ناجل سعر الكيلو 49.95 ريال سعودي بدلًا من 59.00 ريال

سمك قاروص سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي بدلًا من 36.00 ريال

روبيان وسط سعر الكيلو 29.95 ريال سعودي بدلًا من 45.95 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بن داوود على السلع الغذائية والمأكولات البحرية لشهر نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.