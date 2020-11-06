نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده الأسبوعية على البقالة وأدوات المطبخ والتنظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الأسبوعية هناك العديد من العروض المتواجدة داخل هايبر بنده لمدة تصل إلى ثلاث أيام فقط، وسوف تبدأ من 2 نوفمبر 2020 حتى 3 من نوفمبر 2020، لذلك اجمعوا لتحصلوا على أكبر العروض التوفيرية التي يسعى هايبر بنده على تقديمها لكم عروض هايبر بنده عرض مسحوق تايد المركز في عرض اشتري واحد تحصل على الآخر مجانًا بسعر 67.5 ريال سعودي بدلاً من 72.95 ريال سعودي.

عرض الرموش من الماركة السعودية الشهيرة أسار يمكنك شرائها بسعر 23 ريال سعودي.

عرض شامبو دوف لتحصل على بديل الزيت من دوف أو بلسم وجاء السعر 21.95 ريال سعودي.

منعم الأقمشة من ماركة كومفرت الشهيرة برائحة الزهور أو رائحة ندى الربيع ويمكنك الحصول على الثاني إذا قمت بشراء الأول بسعر 30.95 ريال سعودي.

مناديل للوجه من ماركة كلينكس يمكنك الحصول على العبوة بسعر 18.95 ريال سعودي. عروض بنده للبقالة خصومات بنده يمكنك شراء 10 كيلو من سكر الأسرة الخشن أو الناعم بسعر يصل إلى 24.95 ريال سعودي.

يمكنك شراء 10 كيلو من سكر الأسرة الخشن أو الناعم بسعر يصل إلى 24.95 ريال سعودي. سعر 10 كيلو من أرز أبو كاس وصل إلى 59.95 ريال سعودي بعدما كان 78.50 ريال سعودي.

كرتونه حليب من نادك أصبح سعرها 39.95 ريال سعودي.

اشتري اثنين واحصل على واحد هدية من عروض بطاطس ليز وجاء سعر العرض 13.90 ريال سعودي.

سعر كيلو التمر السكري ماركة الأصيل 8.95 ريال سعودي.

تمر صقعي سعر الكيلو من وصل 8.95 ريال سعودي من ماركة الأصيل.

تمر خضري فاخر من ماركة الأصيل الكيلو منه 8.95 ريال سعودي. عروض بنده للتوابل والمكسرات تخفيضات بنده سعر كيلو الفلفل الأسود المطحون 39.95 ريال سعودي.

سعر كيلو الفلفل الأسود المطحون 39.95 ريال سعودي. سعر كيلو من الزبيب الذهبي 17.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من البيكان النيء 89.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو من الكاجو النيء 59.95 ريال سعودي.

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