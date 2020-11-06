عروض سوبر ماركت لولو الأسبوعية بالسعودية تصل ل 50% تسوق واحصل على التخفيضات

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عمر شويل - جدة عروض هايبر لولو افتتحت مجموعة شركات لولو الدولية، أول سوبر ماركت لها في مدينة أبو ظبي الإمارات، في عام 1995 ميلادياً، تلَى ذلك افتتاح المزيد من المتاجر في أجزاء متعددة من مدينة أبو ظبي، وفي إمارة دبي، وفي أواخر التسعينيات، تم افتتاح متاجر أخري والتوسع لتشمل دولًا مختلفة في الشرق الأوسط، وفي عام 2000 تم افتتاح أول سوق لولو هايبر ماركت في مدينة دبي، ومع هذا الافتتاح بدأت المجموعة في خطة توسع هائلة، بدأت بسلسلة من المنافذ عبر دولة الإمارات، وامتدت لدولة الكويت ووصلت حتى المملكة العربية السعودية واليمن. عروض هايبر لولو تهاي، ماء جوز الهند العضوية، سعة العبوة واحد لتر، سعر العبوة (14.50)ريال سعودي.

ناسور مينت، زيت الحبة السوداء، سعة العبوة 240 مللِي، سعر العبوة(181.50)ريال سعودي.

براج خل التفاح العضوي، سعة العبوة 946 مللِي، سعر العبوة(35.50)ريال سعودي.

عدس الدال العضوي، سعة العبوة 500 جرام، سعر العبوة (7.50)ريال سعودي.

مور لايف بذور الشيا السوداء العضوية، سعة العبوة 1.50 جرام، سعر العبوة(16.50)ريال سعودي. خصومات هايبر لولو أجرُوفينو كينوا بيضاء عضوية، سعة العبوة 340 جرام، سعر العبوة(12.95)ريال سعودي.

إيرنيست فِينيسيت زبدة جوز الهند العضوية، سعة العبوة 200 مللِي، سعر العبوة(37.95)ريال سعودي.

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باناسونيك ماكينة حلاقة الذقن، سعر الجهاز(229)ريال سعودي.

وُاهل ماكينة حلاقة الشعر، سعر الجهاز(259)ريال سعودي.

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