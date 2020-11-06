نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر othaimmarkets.com عروض العثيم اليوم تحطم الأسعار اشتري كل مستلزماتك في عروض الجمعة البيضاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم وقد تم تصنيف شركة عبدالله العثيم التجارية، في عام 2016 ميلادياً، من قبل مجلة فورِيس الأمريكية، فاحتلت الترتيب رقم 109 في القائمة الخاصة بأقوى 200 شركة بالعالم العربي، واحتلت المرتبة رقم 50 في القائمة الخاصة بأقوى 100 شركة في المملكة العربية السعودية، وقد قدرت مجلة فورِيس الأمريكية القيمة السوقية لشركة العثيم في عام 2016 بما يقارب المليار وثلاثمائة و مليون دولار، وتمتلك شركة العثيم أكثر من 183 فرع داخل المملكة العربية السعودية، تتنوع هذه الفروع ما بين، رُكن، وسوبر ماركت، وهايبر ماركت، كما أن لدى الشركة ما يقارب 31 فرع في جمهورية مصر العربية وحدها. عروض العثيم الاثنين موز، سعر الكيلو(3.25)ريال سعودي.

كاكا، سعر الكيلو(7.95)ريال سعودي.

أناناس، سعر الواحدة(6.95)ريال سعودي.

تفاح أصفر، سعر الكيلو(5.95)ريال سعودي.

شمام محلي، سعر الكيلو(2.25)ريال سعودي. خصومات العثيم قرع عسلي، سعر الكيلو(2.25)ريال سعودي.

عنب أحمر كبير، سعر الكيلو(8.95)ريال سعودي.

ليمون فيتنامي، سعر الكيلو(4.95)ريال سعودي.

كوسة خضراء، سعر الكيلو(3.95)ريال سعودي.

ثوم، سعر الكيلو(4.95)ريال سعودي.

باذنجان أسْود رومي وسط، سعر الكيلو(2.45)ريال سعودي. تخفيضات العثيم على التمور عجينة تمر، سعر العبوة(6.95)ريال سعودي.

تمور خلاص القصيم، سعة العبوة واحد كيلو، سعر العبوة(11.95)ريال سعودي.

تمر إنتاج النخيل، رطب سكري، سعة العبوة واحد كيلو، سعر العبوة(12.95)ريال سعودي.

تمر صِعقي، سعة الكرتونة ثلاثة كيلو، سعر الكرتونة(49.95)ريال سعودي.

تمر سوبر، خلاص الإحساء، سعة العبوة واحد كيلو، سعر العبوة(7.50)ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر othaimmarkets.com عروض العثيم اليوم تحطم الأسعار اشتري كل مستلزماتك في عروض الجمعة البيضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.