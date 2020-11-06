عروض بنده الأسبوعية بالسعودية على الأجهزة الكهربائية بنص الثمن ألحق العرض

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تتمثل رؤية شركة أسواق بنده، في أن تكون الأولي في تجارة التجزئة على المستوى الإقليمي، وتستمد ذلك من عملائها والعمل الدائم لتوفير احتياجاتهم، كما أن الشركة تؤمن مع اختلاف مهام موظفيها ومواقعهم الوظيفية وطبيعة عملهم داخل الشركة بالعديد من القيم الأخلاقي، ومنها ” الأمانة، والبر، والتقوى، والمجاهدة لتقديم كل ما هو أفضل. عروض بنده الأسبوعية تخفيضات بنده مايكروويف شارب، سعة عشرين لِتر، سعر الجهاز(199)ريال سعودي.

مايكروويف شارب، سعة عشرين لِتر، سعر الجهاز(199)ريال سعودي. فرن كهربائي كليك أون، سعة 48 لتر، سعر الجهاز(199)ريال سعودي.

سخان ساندويتشات غير لاصق، أي تي سي، سعر الجهاز(55)ريال سعودي.

خلاط يدوي،أرْايتي، سعر الجهاز(99)ريال سعودي.

محمصة خبز اي تي سي، إثنان شريحة توست، سعر الجهاز(59)ريال سعودي.

عصارة كليك أون، 600 واط، سعر الجهاز(99)ريال سعودي. عروض بنده للأجهزة الكهربائية خصومات بنده موزع مياه، حار وبارد، مع حافظة داخلية، جيباس، سعر الجهاز(299)ريال سعودي.

موزع مياه، حار وبارد، مع حافظة داخلية، جيباس، سعر الجهاز(299)ريال سعودي. غسالة بتَعبئة علوية، 220 فولت، سعة 6 كيلو، سعر الجهاز(469)ريال سعودي.

مكواة بخار فيليبس، 1400 واط، سعر الجهاز(60)ريال سعودي.

مكواة تيفال، سعر الجهاز(69)ريال سعودي.

تليفزيون تي سي إلْ، شاشة 65 بوصة، سعر الجهاز(2249)ريال سعودي. تخفيضات بنده كيك الحفلة سويتز بكريمة الفانيلا، أو كب كيك الكأس الصغير بنكهة الفانيلا، سعر العبوة(5.95)ريال سعودي.

كيك بار أو رول سفين دايز بحشوة، عدد 12 حبة، سعر العبوة(5.95)ريال سعودي.

كيك الفانيلا الصغير نحول، أو بالزبيب، سعر العبوة(5.95)ريال سعودي.

كرواسون سِيفن دايز بحشوة كريمة الكاكاو أو الفراولة، سعر العبوة(4.95)ريال سعودي.

خبز بالحليب ممتاز سويتز، سعة العبوة 700 جرام، سعر العبوة(3.95)ريال سعودي.

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