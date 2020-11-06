عروض اكسترا الأسبوعية extra.com أقوي الخصومات وعروض لا تفوتك

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية اسم الشركة هي الشركة المتحدة للإلكترونيات(4003)، وهي عبارة عن شركة عامة أُدرجت في السوق المالية السعودية منذ شهر ديسمبر لعام 2011 ميلادياً، ومجالات العمل الخاصة بالشركة المتحدة للإلكترونيات والمعروفة باسم شركة إكسترا، هي قطاع البيع بالتجزئة مع التخصُص بتجارة أجهزة الكمبيوتر و الأجهزة الإلكترونية، ويقع مقر اكسترا بمدينة الخبر، وتأسست في شهر يناير 2003، ويمكن الشراء عبر الموقع الرسمي لاكسترا. عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات اكسترا ملينكس محضر طعام دوبل فورس، 1000 واط، أسود،سعر الجهاز(399)ريال سعودي.

ملينكس محضر طعام دوبل فورس، 1000 واط، أسود،سعر الجهاز(399)ريال سعودي. تيفال مِقلاة كهربائية بدون زيت، (1310-1560) واط، سعة 800 جرام، ألوان (أسود، أبيض) ، سعر الجهاز(359)ريال سعودي.

براون ملتي، كويك 7، خلاط يدوي 1000 واط، أسود، سعر الجهاز(549)ريال سعودي.

كينوود عجانة بروسيسور، 1000 وُاط، سرعات متعددة، أبيض،سعر الجهاز(600)ريال سعودي.

فيليبس خلاط يدوي،650 واط، أبيض، سعر الجهاز(89)ريال سعودي. عروض اكسترا لشاشات التليفزيون خصموات اكسترا تليفزيون ألْ جي، شاشة 65 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، سعر الجهاز(3.399)ريال سعودي.

تليفزيون ألْ جي، شاشة 65 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، سعر الجهاز(3.399)ريال سعودي. تليفزيون سوني، شاشة 65 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، سعر الجهاز(3.599)ريال سعودي.

تليفزيون سامسونج، شاشة 65 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، سعر الجهاز(2.999)ريال سعودي.

تليفزيون توشيبا، شاشة 65 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، سعر الجهاز(2.499)ريال سعودي.

تليفزيون تي سي ال، شاشة 65 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، سعر الجهاز(2.199)ريال سعودي.

تليِفزيون جي في سي، شاشة 75 بوصة، أندرويد، عالي الوضوح، سعر الجهاز(4.955)ريال سعودي.

تليفزيون ألْ جي ،شاشة 75 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، سعر الجهاز(4.999)ريال سعودي.

تليفزيون كلاس برو، شاشة 75 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، سعر الجهاز(3.299)ريال سعودي.

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