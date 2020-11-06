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عمر شويل - جدة ‏خطوات فرد الشعر بالمايونيز وتطويله بسرعة فائقة، ‏تهتم الكثير من الفتيات بالبحث عن أفضل الطرق الطبيعية التي تساعدها على فرد الشعر بمكونات طبيعية بعيدا عن استخدام المنتجات الكيميائية التي تؤثر على الشعر بشكل كبير وتعرضه للكثير من المشاكل، حيث يمكنك استخدام المايونيز لفرد الشعر بجانب أنه يحتوي على الكثير من العناصر الهامة المفيدة لصحة الشعر، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على خطوات فرد الشعر وتطويله بالمايونيز.

‏طريقة فرد الشعر بالمايونيز

‏المكونات، ‏ربع كأس من زيت اللوز الحلو وربع كأس من المايونيز بيضه واحدة أو بيضتين وذلك على حسب طول الشعر.

‏خطوات ‏فرد الشعر بالمايونيز

‏أولا يتم تجهيز وعاء متوسط وأضافة في جميع المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم ضعيها على الشعر جيداً ثم أبدا بتغطية الشعر بغطاء بلاستيك واتركيه حتى يجف أو اتركيه على الأقل لمدة ساعتين وبعد ذلك يتم شطف بالماء الدافئ والشامبو الخفيف، ويمكنك شطف الشعر بالماء وخل التفاح حتى تتمكني من الحصول على نتائج أفضل.

‏يفضل عند عمل هذه الطريقة تغطية الشعر بفوطة ساخنه لمدة عشر دقائق وبعد أن تبرد يتم تسخينها مرة أخرى يمكنك استخدام المجفف أو يمكن تسخينها على حمام ماء ساخن ومع المداومة على هذه الطريقة سوف يتم فرد الشعر بشكل آمن.

‏خطوات تطويل الشعر بالمايونيز

‏يمكنك تطويل الشعر بالمايونيز لهذا يجب استخدام المايونيز كامل الدسم وغسل الشعر بالماء البارد بعد وضع الميونيز عليه لمدة ساعة ثم يتم شطف الشعر بالشامبو للتخلص من المايونيز الموجود في الشعر، بعد ذلك يتم تجهيز وعاء به ماء وإضافة الفانيليا أو أحد الزيوت العطرية التخلص منه أحد المايونيز التي تكون مزعجة.