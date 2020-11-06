نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة طبيعية لتبييض الوجه في 15 دقيقة ‏لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ‏خلطة طبيعية لتبييض الوجه في 15 دقيقة لن تصدقي النتيجة، ‏تحب الكثير من الفتيات استخدام أفضل المنتجات التي تساعدها على تفتيح وتبييض الوجه ولكنها تؤثر على نضارة وجمال البشرة على المدى البعيد، حيث يمكنك استخدام بعض الخلطات الطبيعية المتوفرة لديك في المنزل لتبيض وتفتيح البشرة، والتخلص من العديد من المشاكل التي تعاني منها البشرة، لهذا سوف نعرض لكم من خلال المقال اليوم خلطة لتبييض الوجه في 15 دقيقة

‏بمكونات طبيعية وأمنه وتساعده في نفس الوقت على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة والالتهابات والحقائق التي تتعرض لها البشرة وتمنع أيضا ظهور حب الشباب والبثور على الوجه وتزيل الرؤوس السوداء التي تؤثر على جمال ونضارة البشرة.

‏خلطة تبييض الوجه

‏مكونات الخلطه، ‏أربع ملاعق من الطحينة البيضاء وثلاث ملاعق من الحليب وملعقة من عسل النحل وملعقة كبيرة من الماء و2 ملعقه عصير ليمون.

خطوات تجهيز وصفة تبيض الوجه‏

‏أولا يتم تجهيز وعاء متوسط وأضافة فيه جميع المكونات مع بعضها ويتم تقليبها حتى تتجانس ثم وضعها على البشرة لمدة 15 دقيقة على الأقل أو حتى تجف وبعد ذلك يتم شطفها بالماء البارد، وسوف تلاحظين النتيجة ويتم تناولها على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة وإذا كنت من أصحاب البشرة الحساسة يجب تقليل نسبة الليمون وتجنبي وضع هذا الماسك حول العين، ‏وعند المداومة على استخدام هذا الماسك لمدة شهر على الأقل بشكل دائم ومستمر وسوف تحصلين على نتائج فعالة لن تصدقها أبداً.