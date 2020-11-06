نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض منيو البيك علي وجبات الدجاج ليس لها منافس بكل السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض منيو البيك في السعودية منيو وجبات البيك الخاصة بسلسلة مطاعم البيك في المملكة العربية السعودية، تُعد قائمة من الأطعمة والوجبات السريعة الشاملة، والتي تضم كافّة أنواع الوجبات الجاهزة من الدجاج أو الأسماك أو الشاورما أو العصائر أو أطباق الحلوى وغيرها، ومن أكثر ما يُميز منيو أطعمة البيك، هي أنها تُوضح كافة التفاصيل الخاصة بمكونات كل وجبة والقيمة الغذائية لها وحساب السعرات الحرارية لكل وجبة، إلى جانب تَوضيح السعر الخاص بكل وجبة طعام أو ساندويتش أو حلوي. عروض منيو البيك وجبات الدجاج وجبة البيك بيج (عادي)، تتكون من قطعة صدر دجاج كبير مع سلطة الملفوف مع الخيار المخلل مع صلصة البيك، سعر الوجبة (11.50)ريال سعودي. وجبة البيك بيج (حار)، تتكون من صدر دجاج مع خيار مخلل مع سلطة ملفوف مع صلة البيك المميزة، سعر الوجبة(11.5)ريال سعودي. منيو البيك 2020 أسعار وجبات الدجاج وجبة دجاج البيك: تتكون من أربعة أو ثماني قطع دجاج مع البطاطس مع الخبز مع صلصة الثوم، سعر الوجبة (14)ريال سعودي. وجبة دجاج مسحب، تتكون من سبعة أو عشرة قطع من مسحب الدجاج مع البطاطس مع الخبز مع أثنين من طبق سلطة (حسب الرغبة)، سعر الوجبة السبع قطع(10.50) ريال سعودي، سعر الوجبة العشر قطع(14)ريال سعودي. وجبة برجر فيليه دجاج، ساندويتش مع البطاطا والمشروب الغازي، سعر الوجبة (14)ريال سعودي. أسعار منيو البيك للمشروبات وتحتوي عدة أنواع من العصائر الطبيعية مثل (عصير المانجو، عصير التفاح، عصير البرتقال، كوكتيل)، سعر كوب العصير(1.5)ريال سعودي. المشروبات الغازية، بجميع أنواعها من (البيبسي والبِيبسي دايت و السفن أب والميرندا)، سعر المشروب (2.5)ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض منيو البيك علي وجبات الدجاج ليس لها منافس بكل السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.