نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم الأسبوعية تحطم الأسعار خصومات هائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم سنتحدث اليوم عن أهم وأقوى عروض أسواق العثيم السعودية، يقدم لنا كل شهر أفضل عروضه من الأغذية، والأدوات المنزلية، والهواتف النقالة وأجهزة أخرى مثل الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية، وسوف نعرض اليوم عروض العثيم الأسبوعية 5نوفمبر 2020 حتى 10 نوفمبر اقل الأسعار. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم صابون تايد مركز الأصلي وزن 2.5 كيلو بسعر 16.95 ريال سعودي.

شاي ليبتون كيس 200 كيس بسعر 19.95 ريال سعودي.

مناديل وجه فاين 86 حبة، 4+2 مجانًا بسعر 9.95 ريال سعودي.

سكر ابوفهد ناعم وزن 10 كيلو بسعر 21.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم للسلع الغذائية تخفيضات العثيم على حليب نيدو بودرة وزن 2500 كيلو بسعر 59.95 ريال سعودي.

أرز أبوكاس مزة هندي بسمتي وزن 5 كيلو جرام بسعر 28.50 ريال سعودي.

تونة بليمز أبيض 185 جرام 3 حبات بسعر 12.95 ريال سعودي.

زيت عافية دوار الشمس 6×1.5 لتر بسعر 24.95 ريال سعودي. تنزيلات العثيم للخضار والفاكهة عروض العثيم الأثنين موز وزن كيلو بسعر 3.25 ريال سعودي.

عنب احمر كبير وزن كيلو بسعر 8.95 ريال سعودي.

كاكا وزن كيلو بسعر 7.95 ريال سعودي.

شمام محلي وزن كيلو بسعر 2.25 ريال سعودي.

قرع عسلي وزن كيلو بسعر 2.25 ريال سعودي.

أناناس سعر الحبة 6.95 ريال سعودي.

تفاح أصفر وزن كيلو بسعر 5.95 ريال سعودي.

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