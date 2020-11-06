عروض ايكيا السعودية IKEA على جميع المنتجات أحلق العرض خصومات هائلة حتي نهاية نوفمبر

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عمر شويل - جدة عروض ايكيا IKEA هي من الشركات العالمية المشهورة، التي تقوم بعمل العديد من العروض والتخفيضات المتميزة على الأكسسوارات وفي صناعة الأثاث والعديد من الأشخاص والعملاء ينتظرون التخفيضات للاستفادة بأرخص الأسعار وأعلى خامات للمنتجات. تخفيضات ايكيا طاولة تلفزيون عرض 90 سم، ارتفاع 26 سم، تحتوي على رف يتحمل إلي 30 كجم بسعر 295 جنيه مناسبة للمساحات الصغيرة.

موزع صابون في دورات المياه مصنوع من الخزف الفاخر بسعة 300 ملل، بسعر 129 جنيه.

صندوق التخزين مصنوع من البوليستر والبلاستيك عند تغيير المواسم مفيدة لتخزين المفروشات والأثاث، بأبعاد 55*49*19 سم بسعر 49 جنيه مصري.

سلطانية التقديم مصنوعة من الزجاج المقوى فقط بسعر 29 جنيه مصري.

كرسي للأطفال مرتفع يناسب جلوس الطفل على مائدة الطعام، ليستطيع مشاركة أوقات تناول الطعام، مصنوع من البلاستيك و الفولاذ ألمطلي بأبعاد 56 * 59 سم، وارتفاع 90 سم، بسعر 375 جنيه مصري. عروض ايكيا لمنتصف نوفمبر خصومات ايكيا ستارة رائعة للبانيو مصنوعة من البوليستر، طول 200 سم، عرض 180 سم، فقط بسعر 199 جنيه مصري.

علاقة أو شماعة باب فهي مثالية لاستغلال المسافات الضيقة مصنوعة من الفولاذ المتين بعرض 35 سم، بسعر 79 جنيه مصري.

فرشاة حمام بالحامل مصنوعة بتصميم مميز فقط بسعر 29 جنيه مصري.

غطاء مريح مصنوع كاملاً من البوليستر بمظهر أنيق طول 120 سم و عرض 160 سم، فقط بسعر 79 جنيه مصري.

الدمية المشهورة المفضلة عند الأطفال هي مصنوعة من القماش والبوليستر فقط بسعر 29 جنيه مصري.

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