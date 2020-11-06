نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بن داود الأسبوعية بالسعودية على اللحوم والخضروات والفواكه حتي نهاية نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بن داود الأسبوعية نعرض عليكم اليوم العروض الأسبوعية المقدمة من أسواق بن داوود بالمملكة العربية السعودية، من يوم 4 نوفمبر حتى 10 نوفمبر 2020 بجميع الفروع، وتقدم أسواق بن داوود المنتجات الغذائية، الجبن والمجمدات، الخضار والفاكهة، اللحوم والأسماك والدواجن واحتياجات المنزل جميعها. عروض بن داود عروض بن داود الأسبوعية تفاح أخضر وزن كيلو بسعر 5.95 ريال سعودي.

بطيخ مدور وزن كيلو بسعر 2.50 ريال سعودي.

عنب أحمر وزن كيلو بسعر 8.95 ريال سعودي.

كمثرى أفريقي وزن كيلو بسعر 8.95 ريال سعودي.

أبو فروة / كيس بسعر 7.95 ريال سعودي. عروض بن داود للخضار خصومات بن داود خس مدور وزن كيلو بسعر 7.95 ريال سعودي.

ليمون صغير وزن كيلو بسعر 2.95 ريال سعودي.

زهرة/ كيلو بسعر 7.95 ريال سعودي.

بصل أحمر/ كيلو بسعر 2.95 ريال سعودي.

شمام وزن كيلو بسعر 2.95 ريال سعودي.

كاكا وزن كيلو بسعر 8.95 ريال سعودي. تخفيضات بن داود للحلويات عروض بن داود كيك سول بالشوكولاتة بسعر 75.00 ريال سعودي.

كيك التشوتشو بسعر 75.00 ريال سعودي.

كيك البانتينو سعر الحبة 16.95 ريال سعودي.

فطائر تركية باللبنة بسعر 5.95 ريال سعودي.

مافن كبير بالشوكولاتة بسعر 3.50 ريال سعودي.

مفن صغير بسعر 1.95 ريال سعودي.

كيكة البانتوني، ريد فيلفت، شوكولاتة، زبيب سعر الحبة 16.95 ريال سعودي.

كعكة فيريرو روشيه بسعر 95.00 ريال سعودي.

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