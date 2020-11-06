نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير على الجوال واللاب توب علي جميع الموديلات خصومات تصل ل 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير على الجوال اليوم سنقوم بالتحدث عن كل ما تقدمه مكتبات جرير من عروض، من أقوى وأميز العروض مثل الأدوات المدرسية، وكافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر. عروض مكتبات جرير خصومات جرير هاي، آي لاين، موزع مشابك، Steel، مربع بسعر 57 ريال سعودي.

رويال فالكون، خلاعة دبابيس، أسود بسعر 2.5 ريال سعودي.

روكو، ناتشرال، Rubber bands، مقاس 33 ،( 0.25 بسعر 5 ريال سعودي.

روكو، ورق ملاحظات لاصق بألوان طيور بسعر 22 ريال سعودي.

كيه دبليو تريو، آلة تقطيع أوراق، قطاعة ورق بسعر 75 ريال سعودي.

روكو حقيبة ظهر، 12.2 بوصة/ مناسب لجهاز بسعر 219 ريال سعودي.

جي، بي، حقيبة المستندات بني بسعر 205 ريال سعودي. تخفيضات جرير للأهزة المكتبية تخفيضات جرير اتريوم، حقيبة ظهر، 10.1 بوصة/ مناسب لجهاز بسعر 185 ريال سعودي.

اتريوم، حقيبة ظهر، 10.1 بوصة/ مناسب لجهاز بسعر 185 ريال سعودي. سامسونايت، XBR، حقيبة بعجلات مناسب لجهاز بسعر 1641.76 ريال سعودي.

روكو، آلة تغليف حراري وغير حراري، 220 فولت بسعر 139 ريال سعودي.

فينلويد، إف آي ان، 7000، آلة عد الأوراق النقدية بسعر 6899 ريال سعودي.

فينلويد، 3100، آلة عد الأوراق النقدية، 1500، بسعر 3499 ريال سعودي. تخفيضات جرير للساعات الذكية ابل، كبير رابط جلد، سوار معصم أسود، For بسعر 449 ريال سعودي.

ابل، متوسط، مودرن باكل، سوار معصم بسعر 699 ريال سعودي.

ابل، اكسترا لارج، سبورت لوب، سوار معصم بسعر 229 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي، واتش ساعة ذكية، 1.3 بسعر 999 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي، واتش اكتيف 2، ساعة بسعر 1149 ريال سعودي.

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