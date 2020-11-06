عروض بنده الأسبوعية خصومات هائلة تصل ل 60% على هذه المنتجات

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مورتديلا أمريكانا بقري وزن كيلو بسعر 21.95 ريال سعودي. جبنه رومي هيلثي فود وزن كيلو بسعر 28.95 ريال سعودي.

لبنة تركية السنبلة وزن كيلو بسعر 15.95 ريال سعودي.

جبن مملح خفيف عادي/ دايت زينه وزن كيلو بسعر 19.95 ريال سعودي.

جبن قليل الدسم، هايلاند قريش وزن كيلو بسعر 15.95 ريال سعودي.

جبنة دوبل كريم جرين لاند وزن كيلو بسعر 14.95 ريال سعودي.

جبن شيدر أبيض/ أحمر ويكسفورد وزن كيلو بسعر 30.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده للحلويات خصومات بنده بسكويت مصري طويل وزن كيلو بسعر 17.95 ريال سعودي.

كروسان بالزبدة/ بالزعتر/بالجبنة سعر 5 حبات 5.95 ريال سعودي.

كيكة الفواكه المشكلة (20) سم بسعر 29.95 ريال سعودي.

معمول بالفستق وزن كيلو بسعر 29.95 ريال سعودي.

بسبوسة حلوة بالفستق/ بالكاجو وزن كيلو بسعر 18.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده للمخبوزات تخفيضات بنده اليومية خبز تورتيلا بالفانيلا/ والشوكولاتة يمامة غندور( 12×45 جرام) سعر العلبة 10 ريال سعودي.

خبز تورتيلا بالفانيلا/ والشوكولاتة يمامة غندور( 12×45 جرام) سعر العلبة 10 ريال سعودي. شابورة بالسمسم فوشية وزن 450 جرام بسعر 10 ريال سعودي.

خبز أبيض للساندويتش لوزين وزن 600 جرام بسعر 7 ريال سعودي 2 كيس.

خبز توست مدعم بالحبوب الطبيعية فوشية وزن 600 جرام بسعر 10 ريال سعودي لعدد 2 حبة.

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