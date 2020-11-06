عروض لولو هايبر ماركت السعودية الجمعة البيضاء تحطم الأسعار تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت سوف نعرف اليوم ما هي العروض التي يقدمها هايبر لولو بالمملكة العربية السعودية، يقدم لولو اليوم كل ما يخص المنزل العصري الحديث من أجهزة كهربائية، وأجهزة الهواتف الذكية ومشتملاتها، عروض لولو من 29 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2020 على التليفزيونات. عروض لولو الجمعة البيضاء سوني شاشة تلفاز ذكية، اندرويد ليد، 85 بوصة، بسعر 8799 ريال سعودي.

سوني شاشة تلفاز ذكية اندرويد ليد عالية الوضوح 65 بوصة بسعر 3599 ريال سعودي، و الشاشة 55 بوصة بسعر 2599 ريال سعودي.

سوني شاشة تلفاز، ذكية عالية الوضوح، ليد 55 بوصة بسعر 3499 ريال سعودي.

إل جي شاشة بتقنية سي اكس، بتصميم سينمائي ذكية عالية الجودة 65 بوصة بسعر 8199 ريال سعودي، 55 بوصة بسعر 4999 ريال سعودي.

شاشة إل جي، ذكية عالية الجودة، يو اتش دي، 50 بوصة بسعر 1799 ريال سعودي، 43 بوصة بسعر 1599 ريال سعودي. عروض لولو على الشاشات عروض لولو هايبر ماركت تي سي ال شاشة تلفاز ذكية، عالية الجودة، اندرويد ليد، يوجد منها، 70 بوصة بسعر 2799 ريال، 65 بوصة بسعر 2199 ريال، 55 بوصة بسعر 1399 ريال، 50 بوصة بسعر 2199 ريال سعودي.

تي سي ال شاشة تلفاز ذكية، عالية الجودة، اندرويد ليد، يوجد منها، 70 بوصة بسعر 2799 ريال، 65 بوصة بسعر 2199 ريال، 55 بوصة بسعر 1399 ريال، 50 بوصة بسعر 2199 ريال سعودي. سكايورث، شاشة تلفاز أندرويد الترا اتش دي ليد 75 بوصة بسعر 3699 ريال سعودي، 65 بوصة بسعر 2099 ريال، 55 بوصة بسعر 1349 ريال، 50 بوصة بسعر 1199 ريال سعودي.

توشيبا شاشة عالية الجودة اليد 75 بوصة بسعر 4599 ريال سعودي، 65 بوصة بسعر 2499 ريال سعودي، 58 بوصة بسعر 1749 ريال، 50 بوصة بسعر 1399 ريال سعودي. تخفيضات لولو للأجهزة الإلكترونية خصومات لولو هايب رماركت سوني لوح سماعات، نظام مسرح منزلى 5.1 قناة صوت بسعر 1099 ريال سعودي.

سوني لوح سماعات، نظام مسرح منزلى 5.1 قناة صوت بسعر 1099 ريال سعودي. سوني مكبر صوت بار مع مضخم صوت، 2.1 قناة صوت بسعر 1099 ريال سعودي.

سوني لوح سماعات لاسلكي، مضخم صوت 5.1، بسعر 749 ريال سعودي.

سوني سماعة بلوتوث متنقلة، بسعر 699 ريال سعودي.

ال جي مكبر صوت بلوتوث، مع مضخم صوت لاسلكي بسعر 599 ريال سعودي. تنزيلات لولو على الإلكترونيات تخفيضات لولو هايبر ماركت امبيكس مكبر صوت بعجلات بسعر 189 ريال سعودي.

امبيكس مكبر صوت بعجلات بسعر 189 ريال سعودي. بيورير جهاز إزالة الشعر بسعر 999 ريال سعودي من BRAUN.

بيورير جهاز لقياس ضغط الدم بسعر 89 ريال سعودي.

اورج كاسيو أسود، بسعر 259 ريال سعودي.

بيورير جهاز إزالة الشعر بسعر 379 ريال سعودي.

واصل ماكينة لحلاقة الشعر بسعر 104 ريال سعودي.

براون لتمويج الشعر بسعر 129 ريال سعودي.

أنكر مكبر صوت بسعر 139 ريال سعودي.

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