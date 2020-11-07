نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير على اللاب توب والأجهزة المحمولة وأقوي العروض في السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير على اللاب توب، شركة جرير أو مكتبة جرير اسم ذات شهرة عالمية ومقره الرئيسي في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، فهي تعد من أولى الشركات الرائدة في دول الشرق الأوسط في معظم منتجات التكنولوجيا والإلكترونيات وأيضاً اللوازم المكتبة والكتب، مما جعلها حصلت على أشهر وأفضل علامة تجارية في المملكة العربية السعودية، والأولى في قطاع التجزئة غير أنها تعتبر من أروع وأفضل مائة شركة مدرجة في جميع أنحاء العالم كله، مما جعلها تقدم عروض على الأجهزة الإلكترونية أكثر من رائعة بصفة عامة وعلى الكمبيوتر المحمول بصفة خاصة، وهذا ما نقدمه لكم خلال السطور التالية.

عروض جرير السعودية على اللاب توب

إن عروضنا تفوق الخيال لأننا نسعى أولاً وأخيراً إلى توفير جميع الخدمات لإرضاء جميع عملائنا بتقديم تخفيضات رائعة وهى كالآتي:

كمبيوتر محمول آبل ماك بوك اير 13.3 بوصة انتل كور اي 5 ثنائي النواة بسعر: 4399 ريال سعودي.

كمبيوتر محمول آبل ماك بوك اير ريتينا 13.3 بوصة انتل كور اي 5 بسعر: 5699 ريال سعودي.

كمبيوتر محمول مايكروسوفت سيرفس 3 الجيل العاشر 13.5 بوصة بسعر شامل الضريبة وهو: 4249 ريال سعودي.

كمبيوتر محمول مايكروسوفت سيرفس 3 ايه ام دي 15 بوصة بسعر مخفض وهو: 6999 ريال سعودي.

عروض شركة جرير السعودية على الكمبيوتر المحمول

الكمبيوتر المحمول من أكثر الأشياء استعمالا في مجتمعنا هذا ونلاحظ أن الجميع يفضلون استخدامه سواء كانوا صغاراً أو كباراً، لذا قدمت شركة عروض جرير جديده وعروض مغرية على الأجهزة المحمولة وهي كالآتي: