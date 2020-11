نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح لعبة امونج اس Among Us وكيفية تحميل Among Us و طريقة لعبها في المقال التالي

عمر شويل - جدة شرح لعبة امونج اس Among Us ، تعد من أكثر أنواع الألعاب انتشاراً في الآونة الأخيرة على الرغم من أنها تم أصدارها منذ عامين، ولكنها اشتهرت بشكل كبير خلال الشهر الماضي لدرجة أنها تخطت لعبة PUBG، ويرحع ذلك إلى دور Streamers هم من قاموا ببث لعبهم لهذه اللعبة مباشرة على منصة توتش، وأيضا نشر أكبر صاحب قناة على اليوتيوب بث مباشر أيضا عن هذه اللعبة، لذا سوف نقدم لكم المزيد عن لعبة “Among Us” وعن كيفية تطبيقها. شرح لعبة امونج اس Among Us تعبر لعبة امونج اس من أفضل الألعاب الاجتماعية التي نقوم بلعبها أونلاين مع عدد من الأشخاص عبر الإنترنت، وقد تم أصدارها في شهر يونيو لعام 2018 ولكنها انتشرت مؤخراً، وتعتمد على اللعب الجماعى غير أنها ممتعة لدى جميع الأشخاص لأنها لا تعتمد على جرافيك خيالي ولكنها سهلة فى لعبها، وقد تم تطويرها عن طريق ثلاث مطوعين، بالإضافة إلى أن من يقوم بلعبها أبرز وأشهر اللاعبين من جميع أنحاء العالم كله لذا حازت على نجاح ممتاز في وقت قليل جدا، فقد وصلت إلى مائة مليون تحميل حتى الآن. طريقة لعب لعبة امونج اس Among Us شرح لعبة امونج اس، هذه اللعبة من أبسط وأسهل الألعاب لأن مبدؤها أساسي وهذا ما جعلها تعتبر اللعبة الأكثر انتشارا خلال الشهور الماضية، وتدور هذه اللعبة عن مجموعة من الأشخاص في الفضاء تتعطل وتتوقف مركبتهم الفضائية مما يجعل اللاعبين “تقنيا” يقومون بإنجاز عدد من مهام المركبة الفضائية، للعمل علي إعادة أصلاحها كي يقومون بالعودة والرجوع إلى منازلهم، وبين اللاعبين في الجولة الواحدة يتم تلفيق ال Imposter لأحد اللاعبين بطريق غير مباشر، وهو الشخص الذي يقتل باقي أعضاء المركبة غير أن مهمته الصعبة لأنه يحاول إقناع جميع اللاعبين أنه ليس هو Imposter، ومن وقت لآخر تتم عملية اللقاء بين جميع أفراد المركبة الفضائية ويحاولون معرفة من هو ال Imposter، وفى النهاية الذي يحصل على أكبر عدد من التصويتات يخرج من اللعبة وإن كان التصويت على Imposter تنتهى اللعب،ة وإن لم يكن هو نبقى فى اللعب مع استمرار المهام والقتل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شرح لعبة امونج اس Among Us وكيفية تحميل Among Us و طريقة لعبها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.