عروض مكتبات جرير بالسعودية الداعمة للثقافة وتخفيض كبير على الكتب العربية وأيضا تنزيلات على سلع الحاسوب

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عمر شويل - جدة عروض مكتبات جرير الموفرة بالسعودية، تُعد شركة جرير للتسويق من أحد أكبر الشركات المساهمة والمدرجة في المملكة، وتتمثل أهداف الشركة في بيع الجملة والتجزئة، والتعامل في العديد من المواد مثل الأدوات المكتبية والمتعلقات المدرسية وألعاب الأطفال ومختلف الوسائل التعليمية، والكتب باللغة العربية والإنجليزية، وتجهيزات أجهزة الحاسب الآلي، وأجهزة التصوير. عروض الخصم من جرير على الكتب العربية كتاب ثانى أثْنين، سعر الكتاب (58)ريال سعودي.

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انتَهت لتبدأ رحلة 12 سنة، سعر الكتاب(18)ريال سعودي.

لأن الحب لا يفنى أبداً، سعر الكتاب(35)ريال سعودي.

تحرير النفس، سعر الكتاب (60)ريال سعودي.

الفليسُوف الجديد في أهمية اللعب، سعر الكتاب(30)ريال سعودي.

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ولا أسهل، دليل الخياطة الأبسط في العالم، سعر الكتاب(96)ريال سعودي.

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الرياضيات، سلسلة أنشطة العلوم والتكنولوجيا، سعر الكتاب(23)ريال سعودي.

عن معنى الحياة، سعر الكتاب(44)ريال سعودي. عرض التوفير من مكتبة جرير على مستلزمات الكمبيوتر أبَل سمارت، غطاء مع حامل أيبَاد ميني، سعر القطعة(199) ريال سعودي.

اتش تي سي، هوب، الجيل الخامس، راوتر محمول، سعر الجهاز(3599)ريال سعودي.

ردرٌاغون، لوحة مفاتيح، سعر القطعة(305)ريال سعودي.

أتش بي 305، علبة حبر سائل أسود، سعر العبوة(59)ريال سعودي.

لينوفو 500، كاميرا أنترنت، فيديو عالي الدقة، سعر الجهاز(299)ريال سعودي.

بانزر جلاس، واقي شاشة كمبيوتر لوحي، سعر القطعة(109)ريال سعودي.

ديكوتا، ميلتي بيس، حقيبة كمبيوتر محمول، سعر القطعة(89) ريال سعودي.

تارجوس انترِيكت، حقيبة كمبيوتر محمول، سعر القطعة(69)ريال سعودي.

حقيبة أتش بي فوكس، سعر القطعة(125)ريال سعودي.

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