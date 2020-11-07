نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تنزيلات من العثيم بالمملكة على المواد الغذائية وخصومات جذرية على المنظفات في اطار الحماية من الأمراض مع دخول فصل الشتاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم بالسعودية المخفضة، هي إستكمال للمؤسسة التجارية صالح العثيم، التي أُسست في عام 1376هـ ( 1956م )، حيث افتتحت في موقعها الأول بقلب منطقة العمل التجاري، وقتها بحلة القصمان في مدينة البطحاء، وعملت الشركة في تجارة المواد الغذائية، وفي عام 1401 هـ / 1980م، تأسست شركة أسواق عبدالله العثيم التجارية، لتستمر المسيرة في توسيع مجالات العمل وفتح أسواق للبيع بالجملة والتجزئة. عرض خصم زيوت الطعام من العثيم بالمملكة زيت زيتون كوبوليفا، سعة العبوة( 500) مللِي، سعر العبوة (10.95)ريال سعودي.

زيت ذرة عافية، سعة العبوة(2.9)لتر، بجانب(750)مللِي هدية، سعر العرض(36.50)ريال سعودي.

زيت ذرة عافية، عدد إثنان عبوة سعة(1.5)لتر، بجانب (750) مللِي هدية، سعر العرض(43.50)ريال سعودي.

زيت شمس دوّار الشمس، عدد إثنان عبوة سعة (1.5)لتر، بجانب (750)مللِي هدية، سعر العرض(29.95)ريال سعودي.

زيت زيتون، زيتونِي بكر، زجاج، سعة العبوة(500) مللِي، سعر العبوة(11.95)ريال سعودي.

زيت العربي، عرض إثنان عبوة سعة(1.5) لتر، بجانب (750) مللِي هدية، سعر العرض(29.95)ريال سعودي. عروض التوفير من هايبر أسواق العثيم على المنظفات بالتزامن مع قدوم الشتاء و مقاومة الامراض الموسمية و الكورونا منظف ومطهر الأرضيات، يودو ورد، سعة العبوة ثلاثة لتر، سعر العبوة(9.95)ريال سعودي.

شامبو عباية سنوفا، عطور فرنسية، سعة العبوة لتران، سعر العبوة(16.95)ريال سعودي.

منظف سوبر جل سنوفا، صنوبر، سعة العبوة( 2) كيلو، سعر العبوة(12.50)ريال سعودي.

مطهرات داك، لافندر، عبوة توفير سعة(4.5) لتر، سعر العبوة (19.95)ريال سعودي.

جل برسيل للغسالات الأوتوماتيك، سعة العبوة(4.8)لتر، سعر العبوة(41.95)ريال سعودي.

صابون صحون فلاش ليمون، سعة واحد لتر، سعر العبوة(5.95)ريال سعودي.

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