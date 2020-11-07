عروض هايبر لولو هذا الأسبوع تشمل وتخفيضات رائعة على كل أنواع غسالات

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عمر شويل - جدة عروض هايبر لولو في السعودية عروض هذا الأسبوع من هايبر ماركت لولو في المملكة العربية السعودية، تشمل العديد من التخفيضات على أجهزة مُحضرات الطعام، ومختلف أنواع المكاوي الرأسية منها و الأفقية، وتخفيضات رائعة على كافة أنواع غسالات الملابس الأتوماتيكية، ذات التحميل الأمامي أو العلوي، فلا تَفوتكم كل هذه العروض المذهلة. عروض هايبر لولو علي محضّرات الطعام كينوود محضر طعام، سعر الجهاز(249)ريال سعودي. كينوود ماكينة المطبخ، سعر الجهاز(999) ريال سعودي. فيليبس عصارة، سعر الجهاز(79)ريال سعودي. فيليبس عصارة، 500 واط، سعر الجهاز(289)ريال سعودي. تنزيلات هايبر لولو الغير مسبوقة على الخلاطات إِيكون عجّان إحترافي، سعر الجهاز( 329)ريال سعودي. إِيكون خلاط، أربعة في واحد، 450 واط، سعر الجهاز(109)ريال سعودي. إِيكون خلاط، عشرة في واحد، سعر الجهاز (289)ريال سعودي. إيكون خلاط يدوي، سعر الجهاز(199)ريال سعودي. تخفيضات هايبر لولو علي المكواة إِيكون مكواة الملابس بالبخار، سعر الجهاز(89)ريال سعودي. فيليبس مكواة بخار، بمولد 2400 واط، سعر الجهاز(399)ريال سعودي. فيليبس مكواة ملابس رأسية بالبخار، 1600 واط، سعر الجهاز(289)ريال سعودي. فيليبس مكواة ملابس بالبخار، 2000 واط، سعر الجهاز(95)ريال سعودي. عرض الأسبوع لدى هايبر لولو علي الغسالات الأوتوماتيك والفروق أوتوماتيك توشيبا غسالة المَلابس تحميل أمامي، سعة سبعة كيلو، سعر الجهاز(1349)ريال سعودي. كاندي غسالة ملابس، تحميل أمامي، سعة ثمانية كيلو، سعر الجهاز(1299)ريال سعودي. باناسونيك غسالة ومجفف، تحميل أمامي، سعة سبعة وعشرة كيلو، سعر الجهاز(2749)ريال سعودي. باناسونيك غسالة المَلابس، تحميل علوي، سعة 11.5 كيلو، سعر الجهاز(2199)ريال سعودي. وايت وِيستنج هاوس، غسالة المَلابس، أُوتوماتيكية بالكامل، تحميل علوي، سعة سبعة كيلو، سعر الجهاز(849)ريال سعودي.

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