نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الدانوب الأسبوعية بالسعودية على جميع مستلزمات المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمتعوا باقتناء أفضل المنتجات ومستلزمات المنزل في عروض الدانوب الأسبوعية، حيث يُقدم الدانوب أقوى العروض على الأجهزة المنزلية بما تشمله من أجهزة المطبخ، شاشات التلفزيون، ومختلف مستلزمات المنزل، وهذه العروض لفترة محدودة بدءًا من يوم 18 ربيع الأول 1442هـ حتى يوم 24 ربيع الأول، وهو ما يوافق يوم 4 من الشهر الميلادي نوفمبر 2020 حتى يوم 6.

عروض الدانوب الأسبوعية

نُقدم لكم أقوى عروض الدانوب الأسبوعية، التي تشمل منتجات عديدة ومختلفة يحتاجها كل منزل، حيث تتوافر عروض على الشاشات بأسعار رائعة بالإضافة إلى عروض أخرى نعرضها لكم فالنقاط التالية.

عروض شاشات التلفزيون في الدانوب

شاشة تلفزيون 55 بوصة ماركة Sony LED، فقط بسعر 2599 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 65 بوصة Sony LED، بسعر 3599 ريال سعودي بدلًا من 4399 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 39 بوصة Skyworth LED، فقط بسعر 579 ريال سعودي بدلًا من 820 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 55 بوصة Skyworth LED Smart، متوفرة فقط في فروع الهايبر ماركت بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 1479 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 55 بوصة Samsung curved Smart LED، متوفرة فقط في فروع الهايبر ماركت وبسعر 2499 ريال سعودي بدلًا من 2649 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 65 بوصة ATC LED Smart، بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 3067 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون 58 بوصة ATC LED Smart، بسعر 1499 ريال سعودي بدلًا من 2299 ريال سعودي.

عروض الدانوب الأسبوعية على أجهزة المطبخ

قطاعة 500 واط، سعة 0.5 لتر من Kenwood، بسعر 94 ريال سعودي بدلًا من 159 ريال سعودي.

شواية Kenwood الصحية، 1700 واط، فقط بسعر 166 ريال سعودي بدلًا من 309 ريال سعودي.

محضر طعام Braun، سعة 2 لتر، 750 مل، 600 واط، فقط بسعر 399 ريال سعودي بدلًا من 649 ريال سعودي.

عروض مستلزمات المطبخ

إناء ضغط من Belma، سعة 10 لتر، بسعر 289 ريال سعودي بدلًا من 437 ريال سعودي.

ترمس B&D سعة 1 لتر، بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من 108 ريال سعودي، وبسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 134 ريال سعودي.

مقلاة B&D حجم 20 سم بسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 93، وحجم 24 سم بسعر 89 ريال سعودي بدلًا من 108 ريال سعودي، وحجم 28 سم بسعر 98 ريال سعودي بدلًا من 141 ريال سعودي.

وفي النهاية كل ما تريدون معرفته عن العروض الأسبوعية، عروض موسم التخفيضات السنوية، وكافة العروض فأننا نعرضها لكم أول بأول، وتجدون كل ما هو جديد، بالإضافة إلى تخفيضات البلاك فرايدي.