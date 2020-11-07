نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم مهرجان التخفيضات الكبري على اسعار الجولات والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم اليوم لكل متابعينا الكرام أقوى عروض من العثيم في المملكة العربية السعودية على المواد الغذائية وخصومات كبيرة على جميع السلع والجولات، حيث تقدم أسواق العثيم أفضل عروض الأسبوعية لجميع موطني المملكة السعودية، ويتابع الآلاف الخصومات الجذرية التي تطلقها أسواق العثيم، واليوم نتعرف من خلال هذه المقالة على عروض وخصومات متاجر العثيم عل الكثير من المنتجات الغذائية المختلفة والاجهزة المنزلية بجانب التخفيضات الكبيرة على اسعار الجوالات فتابعوا معنا.

عروض العثيم على اسعار الجولات

كما تقدم أسواق العثيم اسعار مميزة على الجولات وخصومات مذهلة على المكواة والمكنسة الكهربائية والشاشات بجميع الاحجام.

المكواة البخارية 2400w c/l ذات القاعدة.

مكنسة كهربائية مدمجة

مكواة بخار ١٨٠٠واط باناسونيك.

مكواة جافة ١٠٠٠واط ٢٢٠فولت سهلة الانزلاق مكنسة كهربائية 2.5لتر 2200 واط بدون كيس، مكواة بخار ٢٦٠٠واط.

عروض متاجر السعودية

عروض الجمعة البيضاء من العثيم على السلع

زجاجة زيت نور دوار الشمس بـ 29.95ريال بدلاً من 36 ريالا.

حليب نيدو بودرة 1880جرام بـ58.95 ريال بدلا من 63.50 ريالا.

سكر ابو فهد 10 كجرام بـ 19.95 بدلا من25.95.

دجاج دو مجمد 1000 بـ 94.95 بدلا من 110.95.

صابون تايد بودرة مركز بـ 17.95 بدلا من 36.50.

عروض العثيم على الادوات المنزلية