عروض اكسترا الأسبوعية بالمملكة العربية السعودية extra.com تصل ل 50%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الاسبوعية بالمملكة العربية السعودية، على الأثاث الخارجي من كراسي الاسترخاء، وطاولات، وأجهزة ترامبوليِن، وأجهزة اللاب توب من شركة أبل موديل ماك بوك، متوفرة حالياً بخصومات رائعة على اكسترا والتي يمكن شرائها من الموقع الرسمي لاكسترا. عروض اكسترا extra.com خصومات اكسترا هوميز، كرسي شاطئ قابل للطي، ألوان(أخضر وأسود)، سعر الوحدة(99)ريال سعودي.

هوميز، كرسي شاطئ قابل للطي، ألوان(أخضر وأسود)، سعر الوحدة(99)ريال سعودي. هوميز، ترامبوليِن ثمانية أقدام مع شبكة سلامة، أقصى وزن ثمانين كيلو جرام، سعر الجهاز(399)ريال سعودي.

هيل وود، جلسة خارجية، عدد اربع قطع، اللون رمادي، سعر الوحدة(1199)ريال سعودي.

جازيبو، مظلة قماش صناعي، مقاس 3*3 متر، سعر الوحدة(399)ريال سعودي.

هوميز، كرسي شاطئ قابل للطي، مع حامل قوارير، ألوان(أحمر وأسود)، سعر الوحدة(149)ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية عروض أكسترا اليومية هوميز، ترامبوليِن ستة أقدام، مع شبكة سلامة، أقصى وزن خمسين كيلو جرام، سعر الجهاز(299)ريال سعودي.

هوميز، ترامبوليِن ستة أقدام، مع شبكة سلامة، أقصى وزن خمسين كيلو جرام، سعر الجهاز(299)ريال سعودي. أَلباني، جلسة طعام، عدد ست قطع، اللون رمادي، سعر الوحدة(2199)ريال سعودي.

جازيبو، مظلة قماش صناعي، بوليستر، مقاس 2.5*3*3 متر، سعر الوحدة(699)ريال سعودي.

هوميز، مجموعة كَنب، من الخيزران إطار حديدي، خيزران صناعي مع وسادة سماكة 8 سم، قماش مضاد للماء والحرق، سعر الوحدة(2499)ريال سعودي. عروض اكسترا لأبِل ماك بوك تخفيضات اكسترا الأسبوعية أبل ماك بوك أير، 2020، كور أي3، شاشة 13.3 بوصة، ذاكرة داخلية 256 جيجا، رام 8 جيجا، اللون ذهبي، سعر الجهاز(4499) ريال سعودي.

أبل ماك بوك أير، 2020، كور أي3، شاشة 13.3 بوصة، ذاكرة داخلية 256 جيجا، رام 8 جيجا، اللون ذهبي، سعر الجهاز(4499) ريال سعودي. أبل ماك بوك برو، تاتش بار، كور آي7، ذاكرة داخلية 512 جيجا، شاشة 16 بوصة، اللون فضي، سعر الجهاز(10499)ريال سعودي.

أبل، ماك بوك برو، كور اي 7، رام 16 جيجابايت، شاشة 16 بوصة، اللون رمادي، سعر الجهاز(10499)ريال سعودي.

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