عروض العثيم الاثنين في السعودية تخفيضات هائلة تصل ل 60% تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عرض العثيم الأثنين للكومبو ساديا وبيبسي مع بعض أوفر، في أسواق عبد الله العثيم بالسعوُدية، مع عروض وخصومات العثيم أخرى رائعة على باقي الخضروات المجمدة، ومختلف أنواع البطاطس المجمدة والمتعددة التشكيلات من ساديا وداري تخفيضات العثيم الأسبوعية. عروض العثيم الأثنين تخفيضات العثيم اليوم برجر ساديا لحم وزن واحد كيلو، مع زجاجة بيبسي وزن 2.250 لتِر، سعر العرض(29.95)ريال سعودي.

برجر ساديا لحم وزن واحد كيلو، مع زجاجة بيبسي وزن 2.250 لتِر، سعر العرض(29.95)ريال سعودي. عروض العثيم صدور دجاج ساديا، وزن العبوة 450 جرام، سعر العبوة(13.75)ريال سعودي.

صدور دجاج ساديا، وزن العبوة 450 جرام، سعر العبوة(13.75)ريال سعودي. دجاج مجمد ساديا، وزن العبوة 1400 جرام، سعر العبوة (138.95)ريال سعودي.

دجاج مجمد ساديا، وزن العبوة 1200 جرام، سعر العبوة(128.95)ريال سعودي.

دجاج مجمد،ساديا، وزن العبوة 1000 جرام، سعر العبوة(126.95)ريال سعودي.

أجنحة دجاج مجمدة، وزن العبوة 900 جرام، سعر العبوة(9.50)ريال سعودي.

أفخاذ دجاج غليظة مجمدة، سعة العبوة 900 جرام، سعر العبوة(10.50)ريال سعودي.

أنصاف صدور دجاج مجمد، وزن العبوة 2.5 كيلو جرام، سعر العبوة(47.95)ريال سعودي. عروض العثيم للخضروات عروض العثيم الأسبوعية مُلوخية داَري مجمدة، وزن العبوة 400 جرام، سعر العبوة(3.50)ريال سعودي.

مُلوخية داَري مجمدة، وزن العبوة 400 جرام، سعر العبوة(3.50)ريال سعودي. تخفيضات العثيم على سبَانخ داريِ مفرومة مجمدة، وزن العبوة 400 جرام، سعر العبوة(2.50)ريال سعودي.

على سبَانخ داريِ مفرومة مجمدة، وزن العبوة 400 جرام، سعر العبوة(2.50)ريال سعودي. بطاطس داري كيرلي، وزن العبوة واحد كيلو، سعر العبوة(9.95)ريال سعودي.

بطاطس داري ويدجز، وزن العبوة واحد كيلو، سعر العبوة(9.95)ريال سعودي.

بطاطس داري مقلية، وزن العبوة واحد كيلو، سعر العبوة(4.95)ريال سعودي.

صدور دجاج داري طَرية، وزن العبوة واحد كيلو جرام، سعر العبوة(21.95)ريال سعودي.

صدور دجاج داري طَرية، وزن العبوة أَثنين كيلو جرام، سعر العبوة (41.95)ريال سعودي.

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