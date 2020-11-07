نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده السعودية أقوى العروض على الأجهزة المنزلية ومستلزمات المطبخ العصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده السعودية الأسبوعية المميزة في شهر التخفيضات، يمكنكم الحصول على عدد هائل من المنتجات ومستلزمات المطبخ العصري من أجهزة منزلية وأدوات المطبخ، التي تسهل على كل ربة منزل عملية إعداد الطعام والعناية بالمنزل والعائلة، ويقدم هايبر بنده السعودية أقوى العروض في مهرجان التخفيضات السنوية بالمملكة السعودية، بحيث تستمر التخفيضات على أسعار المنتجات على مدار الأسبوع لتنتهي في يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 والموافق 24 ربيع الأول 1442، ويمكنكم الإستفادة من مهرجان الخصومات على أسعار قدور الطهي والأواني بمختلف أنواعها وأحجامها، وعروض بنده السعودية الاسبوعية على أسعار الأجهزة الكهربائية المنزلية، التي تتيح لكم قدر عالي من الرفاهية والراحة داخل منازلكم، تصفحوا معنا كافة عروض بنده السعودية فيما يلي.

عروض هايبر بنده السعودية الاسبوعية

عرض جهاز مايكروويف من شارب 20 لتر بسعر 199 بدلًا من 319 ريال سعودي.

عرض جهاز فرن كهربائي من كليك أون 48 لتر بسعر 199 بدلًا من 275 ريال سعودي.

عرض جهاز صانع السندويتشات غير قابل للصق بسعر 55 بدلًا 85 ريال سعودي.

عرض جهاز هاند بلندر من ارايتي بسعر 99 بدلًا من 175 ريال سعودي.

عرض جهاز قطاعة خضروات من مولينكس بسعر 139 بدلًا من 189 ريال سعودي.

عرض جهاز محمص الخبز من أي تي سي 800 وات بسعر 59 بدلًا من 75 ريال سعودي.

عروض بنده السعودية الأسبوعية “أقوى العروض”

عرض جهاز مكنسة كهربائية من شارب 2100 وات بسعر 449 بدلًا نت 669 ريال سعودي.

عرض جهاز مكنسة كهربائية من كولين 21 لتر بسعر 169 بدلًا من 239 ريال سعودي.

عرض جهاز مكنسة كهربائية من ارايتي بسعر 149 بدلًا من 309 ريال سعودي.

عرض ثلاجة ميني من ارايتي 48 لتر بسعر 299 بدلًا من 459 ريال سعودي.

قوالب فحم للشوي 10 كيلو بسعر 59 بدلًا من 74 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية على مستلزمات المطبخ

مجموعة أدوات للخبز بسعر 22 ريال سعودي للحبة.

أدوات للغرف والطبخ بسعر 12 ريال سعودي للحبة.

أدوات للمطبخ بسعر 13.50 ريال سعودي للحبة.

عرض قطاعة متعددة الإستخدامات بسعر 25 بدلًا من 30.75 ريال سعودي.

تابعونا للمزيد من عروض السعودية وعروض متاجر السعوية المميزة في شهر التخفيضات السنوي، حيث تعرض كافة المتاجر بالمملكة السعودية والمتاجر الإلكترونية عروض التخفيضات على أسعار كافة المنتجات وخاصةً مستلزمات المطبخ والأجهزة المنزلية والشاشات والهواتف الذكية والإلكترونيات، ومن أشهر عروض متاجر السعودية عروض هايبر بننده السعودية، عروض العثيم، عروض بن داود، عروض لولو، عروض المدينة، عروض الدانوب، عروض الثلاجة العالمية وغيرها من الهايبر ماركت المميزة التي تقدم أقوى العروض.