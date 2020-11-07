نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية مهرجان التخفيضات على كافة المنتجات 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجدير ذكره أن أسواق عبد الله العثيم من أشهر الأسواق المنافسة والمنتشرة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، وتقدم تلك الفروع كافة المنتجات والسلع التجارية بجودة عالية، كما تقدم أفضل الخصومات والتخفيضات التي تنال رضي جميع عملائه، والجدير ذكره أيضاً أن أسواق عبد الله العثيم شاهدت نمو وتطور ملحوظ في الأونة الأخيرة نظراً لحرص الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية على متابعة وشراء والتسوق من فروع العثيم. تخفيضات العثيم على الأجهزة المنزلية عرض 2 قطعة من مقلاة بلاكستون بسعر 36 ريال سعودي

عرض قِدر هوم واي بغطاء مقاس 24 بسعر 69 ريال سعودي ومقاس 28 بسعر 84 ريال سعودي

عرض 12 قطعة من طقم قِدر بسعر 219 ريال سعودي

عصارة حمضيات بانيكس بسعر 75 ريال سعودي

عرض قِدر سوبر فيسا مقاس 18 بسعر 119 ومقاس 20 بسعر 125 ريالاً

عرض حافظة طعام بلاكستون 3 قطع بسعر 79 ريال سعودي

قالب كيك نوع رويال عدد 3 قطع بسعر 34.95 ريال

قِدر بلاكستون مع مقلاة بسعر 49 ريال

ترمس ملتون بسعر 19.95 ريال سعودي

طقم أكواب شاي نوع بيالات بوتيتا 85مل بسعر 6.50 ريال سعودي. عروض العيثم على الأجهزة الكهربائية مكواة بانيكس جاف بسعر 49.95 ريال سعودي

صانعة قهوة امجوي بسعر 79 ريال سعودي

قطاعة خضروات أي تي سي بسعر 59 ريال سعودي

مقلاة بطاطس بالكهرباء 2 لتر بسعر 149 ريال سعودي

ميكرويف جيباس 20 لتر 199 ريال

صانع طعام نوع كينوود 190 بي اف بسعر 139

فرن امجوي 45 لتر بسعر 199 ريال

قِدر ضغط هومر ضغط كهربائي بسعر 189

مقلاة السيف الصحية برو 9 لتر 1800 وات بسعر 399

تويستر للساندوتشات بشوية بسعر 99 ريالاً

شاشة جيباس سمارت 43 بسعر 799 ريال سعودي

عرض شاشة سوني 55 بوصة أندرويد بسعر 2.500 ريال سعودي وذلك بدلاً من 4.499 ريال سعودي بخصم حوالي أكثر من 40٪

عرض شاشة سامسونج تليفزيون 58 بوصة سمارت بسعر 2.299 بدلاً من 4.399 ريالاً بخصم حوالي أكثر من 47٪

عرض شاشة آل جي 55 بوصة سمارت بسعر 1.999 بدلاً من 3.999 ريال سعودي بخصم حوالي أكثر من 50٪

عرض شاشة كلاس برو 55 بوصة سمارت بسعر 1.099 بدلاً من 2.199 بخصم حوالي 50٪

عرض شاشة تي سي آل 55 بوصة سمارت بسعر 1.999 بدلاً من 2.879 ريال سعودي بخصم حوال أكثر من 30٪

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم الأسبوعية مهرجان التخفيضات على كافة المنتجات 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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