عروض ساكو الأسبوعية تصل ل 50% على جميع الأدوات المنزلية

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عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية تعتبر شركة ساكو من أحد أهم الشركات في تجارة التجزئة والجملة أيضا وهى أحد أهم المتاجر الكبيرة المرتبطة بعرض منتجات المنازل والمستخدمة في التطوير والتحديث، وقد تأسست شركة ساكو 1985 كما أنها تعد أحد أفضل الشركات التي تقوم بالاستيراد لأفضل المنتجات والبضائع التي تحمل الماركات والبرندات العالمية من مختلف أنحاء العالم، وقد بلغ عدد فروع شركات ساكو حتى الآن 32 منفذ للبيع وتنتشر في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية كما توفر شركات ساكو خدمات ما بعد البيع من صيانة وتركيب بأقل الأسعار عروض ساكو اليومية . عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات ساكو ايس مصفاة مغسلة مقاومة للصدأ 2 قطعة ب46 ريال.

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أقراص ملونة موفرة لماء المراحيض ب15 ريال.

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شبك تجفيف للصحون ب69 ريال.

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