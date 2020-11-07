منيو البيك لعشاق وجبات البيك خصومات علي جميع الوجبات

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عمر شويل - جدة منيو البيك تعد مطاعم البيك من أكثر مطاعم الوجبات السريعة شهرة في المملكة العربية السعودية، والتي استطاعت أن تترك بصمة لدى جميع عملائها من المواطنين والوافدين والزائرين نتيجة للوجبات اللذيذة والشهية التي تقدمها سواء من المأكولات البحرية أو من وجبات البروستد، بالإضافة إلى صوص الليك المميز، ويذكر أن سلسلة مطاعم البيك تابعة لرجل الأعمال الشهير رامي أبو غزالة، وقد أخذت هذه المطاعم في الانتشار لتشمل جميع أنحاء المملكة، حيث وصل عدد فروعها إلى 46 فرع أو يزيد منيو البيك.

فروع مطاعم البيك

ذكرنا سابقاً أن مطعم البيك يمتلك العديد من الفروع في كافة أنحاء المملكة، وسنتعرف على أماكن هذه الفروع بالتفصيل:

البيك بشارع فلسطين – بني مالك – جدة 23232.

شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز – العزيزية – جدة 23342.

مطعم البيك جدة – فرع البوادي – حي البوادي.

مطعم البيك – الخالدية – سعود الفيصل – جدة 23423.

مطعم البيك المكرونة فرع الربوة – جدة 23423.

فرع البيك بالروضة : طريق محمد بن عبدالعزيز الفرعي – الروضة – جدة 23432.

فرع البيك بالسليمانية : السليمانية – جدة 222563.

فرع البيك بالمحمدية: المحمدية – جدة 23624.

فرع البيك بطريق الكورنيش – الشاطئ – جدة 23412.

فرع البيك بمكة المكرمة: سوق الضيافة، منطقة سوق الضيافة، الزاهر، مكة 24227.

فرع طريق المسجد الحرام – العزيزية – مكة 24243.

مواعيد العمل في مطعم البيك

يبدأ العمل في فروع مطاعم البيك من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ويمكن عمل أوردر من مطعم البيك عن طريق الاتصال برقم 677728612966.