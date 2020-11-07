نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات وعروض المنيع للأجهزة الكهربائية بالمملكة السعودية almanea.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتبع شركات وأسواق المنيع لشركات حمد عبد الله المنيع وهى أحد أهم شركات تجارة التجزئة في المملكة ويرجع تأسيس الشركة إلى عام 1984 حيث كانت البداية بمحل صغير للغاية لتجارة وبيع الأجهزة الكهربية في أحد مناطق مدينة الرياض، ومع تطور التعامل والتجارة بالشركة باتت تكسب عملاء لها أكثر إلى أصبحت أحد اهم الشركات في المملكة السعودية حتى تمكنوا الآن من نشر فروعهم بأنحاء المملكة والتي بلغت 30 فرع حتى الآن، ومن المتوقع لها أن تستمر في النجاح خلال السنوات القادمة. عروض المنيع تقدم شركات المنيع أقوي العروض على الأجهزة المنزلية المختلفة: هيتاشي ثلاجة 13 قدم باللون الأبيض ب2945 ريال.

توشيبا غسالة اتوماتيك 15 كيلو بلونها السلفر ب2850 ريال.

وستنجهاوس فريزر باللون الأبيض 18 ونصف قدم ب2020 ريال.

ال جي ثلاجة ببابين 18 قدم باللون الأبيض 3300 ريال.

هايسنس بحوضين 7 كيلو باللون الأبيض ب485 ريال.

سامسونج نشاف 8 كيلو باللون الأبيض 11 برنامج ب3700 ريال. عروض المنيع للأجهزة المنزالية هيتشاي غسالة بالفتحة العلوية 24 كيلو باللون الأبيض ب7070 ريال.

هيتاشي ثلاجة 12 قدم باللون الفضي 2320 ريال.

بان كول ثلاجة عرض باللون السيلفر 2140 ريال.

توشيبا ثلاجة ببابين 20 قدم باللون الأبيض ب3300 ريال.

ال جي فرن كهربائي 5 عيون ب4000 ريال، هام فريزر 9 قدم ب2000 ريال. عروض المنيع لأجهزة المطبخ اكسبير قدر ضغط 1000 وات 6 لتر ب241 ريال.

صانعة التورتيلا 1200 وات ب181 ريال.

اكسبير مضرب يدوي باللون الأبيض 400 وات ب51 ريال.

فليبيس قلاية باللون الأسود ب980 ريال.

اكسبير صانعو الثلج ب581 ريال.

كينوود غلاية باللون الأسود ب90 ريال.

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