نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وباقات اس تي سي STC السعودية stc.com.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد شركة أس تي سي السعودية وهى احد أهم شركات الاتصالات في السعودية والتي تم تأسيسها في ال9 من سبتمبر عام 2002 وذلك بقرار مباشر من مجلس وزراء السعودية وبمرسوم ملكي عام 1998 وتمكنت الشركة من تكوين قاعدة عريضة لها من العملاء والمستخدمين لها وعلى الرغم من تعرض الشركة لفقد احتكار شركات الاتصالات بالسعودية عام 2004 إلا أنها لم تفقد الكثير من العملاء وقامت بأجراء العديد من العروض والخصومات على مختلف الخطوط والباقات المختلفة سواء التي ترتبط بخدمات المكالمات أو الأنترنت، ومن الجدير بالذكر انه قد بدأت الشركة في إطلاق خدمات الجيل ال5 والشريحة الإلكترونية في بداية هذا العام.

عروض وخصومات اس تي سي

خصومات وعروض على الباقات المسبقة الدفع.

باقة سوا بلس ستار ب240 ريال والتي تقدم مكالمات غير محدودة داخل المملكة وخارج الشبكة أيضا، الأنترنت سعة 100 جيجا، ويمكنك الاشتراك بها من خلال إرسال رقم 7240 في رسالة على رقم 900.

باقة سوا بوست بلس ب17- ريال والتي تقدم مكالمات غير محدودة على نفس الشبكة وخارج الشبكة 1000 دقيقة، سوشيال ميديا غير محدودة20 جيجا، ويمكن الاشتراك من خلال إرسال 7170 في رسالة على 900.

باقة سوا شير بلس ب115 ريال وتقدم مكالمات غير محدودة على نفس الشبكة و500 دقيقة خارج الشبكة، 10 جيجا سوشيال ميديا و5 جيجا بيانات، وللاشتراك من خلال إرسال 7115 في رسالة على رقم 900.

خصومات وعروض على الباقات المفوترة

باقة مفوتر بيسك ب80.5 ريال والتي تقدم 3 جيجا بيانات و100 دقيقة مكالمات بالشبكة، ولا توفر دقائق للشبكات الأخرى.

باقة مفوتر 138 تقدم 8 جيجا بيانات و8 جيجا واي فاي دقائق غير محدودة على نفس الشبكة، و200 دقيقة خارج الشبكة.