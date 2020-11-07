نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي وعروض وخصومات سنتر بوينت على المفروشات ومستلزمات المنزل تصل ل 40 % في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد سنت بوينت من أحد متاجر البيع بالتجزئة في مختلف أنحاء الوطن العربي وقد بدأ بأول فروعه في دولة الكويت بعام 2005 ليضم الآن اقوي سلاسل في مختلف أنحاء الوطن العربي تصل إلى 138 متجر في الكويت والسعودية وعمان ومصر والبحرين وقطر والأمارات ولبنان، وقد حاز سنتر بوينت على العديد من الجوائز بالتحديد في مجال العمل الإعلاني والتصميم الإعلامي على الحملات الإعلانية الخاصة بها. عروض سنتر بوينت يقدم سنتر بوينت أقوي العروض والخصومات على مختلف المستلزمات المنزلية. بطانية بارزة من ايليت دارت مقاس 220*240 سم ب115 ريال.

طقم لحاف من فلانيل شيفرون عدد 3 قطع مقاس 260*240 ب220 ريال.

طقم مفارش سرير سيندي 3 قطع مقاس 240*220 ب230 ريال.

بطانية سادة مقاس 229*229* ب140 ريال.

طقم بياضات الحفه من جاكار سيندي 5 قطع ب380 ريال.

طقم الحفه وبياضات طباعات 6 قطع 240*260 ب600 ريال.

طقم لحاف ليندا 220*240 ب650 ريال.

مناشف حمام كورا مطرزة مقاس 100*150 ب110 ريال. تخفيضات سنتر بوينت للمفروشات مناشف استحمام قطنية 4 قطع ب106 ريال.

ميلان منشفة حمام ب100 ريال، وسادة مطرزة ستريت ترايب 50*30 ب110 ريال.

سجادة حمام 80*50 ب90 ريال.

سجادة حمام بالطابعة 80*50 ب70 ريال.

سجادة حمام 140*65 ب190 ريال.

سجادة كونتور 61*49 ب25 ريال.

سجادة مقاومة للانزلاق ب90 ريال. خصومات سنتر بوينت للاكسسوارات شنطة من بيسي لندن كروس مع الخزان ب240 ريال.

شنطة جيس مبطنة ب500 ريال.

شنطة شارلوت ريد كروس مبطنى ب260 ريال.

شنطة من لو كونفورت ب231 ريال.

شنطة كاربيسا ب400 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقوي وعروض وخصومات سنتر بوينت على المفروشات ومستلزمات المنزل تصل ل 40 % على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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