نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صيدليات دواء تقدم أقوى الخصومات على قسم العناية بالبشرة والشعر تصل إلى 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم تأسيس أول فرع من فروع صيدليات دواء في عام 1994 وعلى الرغم من حداثة نشأتها إلا أنها تمكنت من السرعة والانتشار وتحقيق نجاح كبير وانتشرت في أرجاء وكافة أنحاء المملكة السعودية لتضم الآن ما يقارب من 800 صيدلية كما أن الهدف الأساسي لمجموعة صيدليات دواء ليس فقط الربح المادي بل أيضا قامت بتوفير برنامج خاص بها يدعي أرباحي وهو برنامج نقاط يتم فتحه لكل عميل يتم الترحيل عليه نقاط الشراء الخاصة به مع متابعة السجل المرضي له وذلك لتجنب أي مضاعفات وأثار جانبية قد تنتج من تكرار نفس الدواء. عروض صيدليات دواء تقدم مجموعة صيدليات دواء خصومات على قسم العناية بالبشرة والشعر تصل إلى 50%. جيل نيو ويف للشعر عند شرائك القطعة الأولي يمكنك الحصول على الثانية بنصف الثمن ب26.70 ريال.

مفارش صحية كلينكا المقاس الكبير قم بشراء القطعة الأولي واحصل على الثانية بسعر 30.55 ريال.

رغوة للشعر نيو ويف عند شرائك للقطعة الثانية تحصلها بصف السعر ب29 ريال.

بخاخ للشعر نيو ويف احصل على الثانية ب31 ريال.

مكينات حلاقة فينوس للسيدات ب39 بدل 52 ريال. خصومات دواء لمكملات الأطفال الغذائية جرو نيرجي بالبرتقال احصل على القطعة الثانية منه ب113 ريال.

فورسي نيرجي بفيتامين سي والزنجبيل احصل على الثانية ب121 ريال.

فورسي نيرجي بالموز احصل على الثانية ب104 ريال.

خصومات دواء على مستلزمات الأطفال.

بيبي جوي حفاضات للأطفال مقاس كبير عدد 56 قطعة ب159 ريال.

بيبي جوي حفاظات كلوت 44 قطعة ب130 ريال.

دراي بامبرز المقاس الكبير 48 قطعة ب87 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صيدليات دواء تقدم أقوى الخصومات على قسم العناية بالبشرة والشعر تصل إلى 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.