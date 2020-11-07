نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض ايكيا والخصومات على أدوات المطبخ ikea.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايكيا هي أحد الشركات الرائدة في عالم الأثاث صناعة وبيع أكسسوارات المنازل والمطابخ والأثاث الجاهز، وهي احد اكبر الشركات في العالم، ويرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1943 لاينغار مامبراد وهى شركة هولندية، وبدأت في الانتشار في المملكة العربية السعودية عام 1983 بمركز صغير للغاية في احد أنحاء جدة، وكانت ايكيا هي أول من صممت المنازل المتنقلة التي كان الأساس منها للاجئين في سوريا والتي أشادت بها المفوضية العليا لشئون اللاجئين وبعدها بدآت تنشر فروعها في مختلف أنحاء الوطن العربي، ومن أقوي عروض ايكيا السعودية على الأثاث المنزلي.

عروض ايكيا السعودية

خصومات ايكيا على مستلزمات المطبخ:

درج سلم 3 درجات باللون الاسم مقاس 63 سم ب215 ريال تمكنك من الحصول على الأشياء والمواد المخزنة اعلي مطبخك والتي لا تستطيع الوصول أليها في الظروف العادية.

عربة مطبخ من الاستانلس ستيل المقوي 40*60 سم ب765 ريال.

سلة جمع القمامة بغطاء باللون الرمادي سعة 10 لتر ب28 ريال.

سلة خبز من ألخيزران صناعة يدوية متوفر عدد من الأشكال والألوان ب25 ريال.

سلاطين 14 سم باللون الرمادي اللامع لتزيين السفرة 4 قطع ب50 ريال، طقم كاسات عدد 6 قطع ب30 ريال.

خصومات ايكيا على أدوات المطبخ

دولاب تخزين باب زجاجي 3 درج بألوان البني والأسود مقاس 197*90 سم ب1750 ريال، مطبخ فحمي بلونه الأبيض مقاس 241*64*244 ب2750 ريال، مطبخ على شكل السنديان مقاس 222*64*203 سم ب2650 ريال، ماسورة تعليق مع شبكة وارفف بمادة الاستانلس الاستيل باللون الرمادي للتخزين والتزيين ب2065 ريال.