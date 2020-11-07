نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض وخصومات موبايلي على باقات الانترنت والمكالمات mobily.com في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة موبايلي هي أهم شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية وهي تحمل الاسم التجاري لشركة اتحاد الاتصالات وهى اول شركة عملت على كسر احتكار الاتصالات في السعودية وذلك بفوزها برخصة الاتصال في عام 2004 وقد تمكنت الشركة منذ اليوم الأول لنشأتها من تحقيق نجاح باهر وتكوين قاعدة عريضة من المستخدمين والعملاء حيث في اقل من 3 شهور صرحت الشركة أنها تخطت حاجز المليون عميل، وللتعرف على اقوي العروض المقدمة من شركة موبايلي على باقات الأنترنت والمكالمات المختلفة نتابع معا قراءة المقال.

عروض موبايلي

عروض موبايلي على باقات الإنترنت:

تقدم شركة موبايلي أقوي العروض على باقة الأنترنت المختلفة؛

باقة الأنترنت سعة 150 ميجا تستمر 14 يوم ب5 ريال.

باقة الأنترنت سعة 500 ميجا لمدة 30 يوم ب15 ريال.

باقة الأنترنت واحد جيجا لمدة 30 يوم ب25 ريال.

باقة 2 جيجا ل30 يوم ب45 ريال.

باقة سعة 5 جيجا ل30 يوم 65 ريال.

باقة سعة ال10 جيجا لمدة 90 يوم ب120 ريال.

أما عن سعر الباقات المفوترة ال97 جيجا والتي تمكنك من تغطية كافة استهلاكك من مكالمات وأنترنت باقات غير محدودة ب200 ريال.

خصومات موبايلي

باقة موبايلي للأعمال بقيمة ب200 ريال تعطيك:

30 جيجا بيانات محلية، 40 دقيقة اتصالات دولية، 15000 دقائق محلية، 2000 رسالة نصية داخلية، 500 رسالة خارج الشبكة، كما يمكنك الحصول على خصم على أي جهاز ذكي ل18 شهر بقيمة 600 ريال أو ل24 شهر بقيمة 900 ريال وذلك كله من خلال شريحة واحدة ويطبق عليها الشروط والأحكام.