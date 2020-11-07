عروض هوم بوكس على المستلزمات المنزلية تصل ل 50%

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عمر شويل - جدة عروض هوم بوكس تعد مجموعة هوم بوكس هي من أحدي شركات تجارة التجزئة المتخصصة في تجارة المستلزمات المنزلية ليظهر منزلك بصورة عصرية وأنيقة، وتتبع شركات هوم بوكس مجموعة لاند مارك والتي تضم أكبر مجموعة من العلامات التجارية العالمية عالية الجودة، ومن الجدير بالذكر أن أول فروع لمتجر هوم بوكس قد تم افتتاحه في نوفمبر لعام 2016 بالقاسمية الشارقة لتجتاح فروع هوك بوكس الآن 3 بلدان عربية هامة هي السعودية والامارات والبحرين. خصومات هوم بوكس تقدم هوم بوكس مجموعة من أفضل العروض والتخفيضات على الأثاث والمستلزمات المنزلية: عروض هوم بوكس لوكاس كنبه سرير ب780 ريال ألوان متعددة ابيض وسماوي وبنفسجي ونبيتي.

ستاري كرسي الأطفال ب220 ريال.

تيدي كرسي هزار للأطفال ب500 ريال.

بابلو طقم طاولة 3 قطع ب310 ريال.

كليمر طقم 3 قطع ب240 ريال.

أورونا طقم طاولات 200 ريال.

جراهام طقم 3 قطع ب500 ريال. تخفيضات هوم بوكس لغرف النوم عروض هوم بوكس لسبون غرفة نوم الكينج عدد 5 قطع ب2600 ريال.

فيرونا غرفة نوم الكينج 5 قطع ب3200 ريال.

غرفة سفرة طاولة مع 8 مقاعد ب2500 ريال.

فاليتا أطقم سرير 5 قطع 2900 ريال.

فيرونا دولاب ملابس 6 باب مع المرايا ب3200 ريال.

دولاب ملابس 3 باب مع 2 درج ب2000 ريال.

خزانة للكتب ب650 ريال.

مكتب للدراسة مع ضلفة خزانة ب630 ريال.

دولاب للأحذية من مونتويا ب600 ريال.

كوبا دولاب 5 باب ب1700 ريال.

سانتانا غرفة نوم 5 قطع ب3500 ريال.

كوبا غرفة نوم ب1900 ريال.

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