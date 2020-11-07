عروض مكتبة جرير الأسبوعية تسوق الآن من خلال jarir.com

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عمر شويل - جدة مكتبة جرير من أكبر المتاجر الموجودة في المملكة العربية السعودية، وفرت مع بداية السنة الدراسية الجديدة الكثير من العروض على مستلزمات المكتبات وجرير وفرت العديد من مستلزمات الدراسة والمدارس وكل ما يحتاج إليه الطلاب وألعاب وأدوات بجانب الكتب المختلفة للكبار والصغار. عروض مكتبة جرير jarir كتاب جاك دريدا بسعر 50 ريال سعودي.

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