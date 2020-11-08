نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجوالات اليوم تخفيضات مذهلة بالسعودية شهر نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الجوالات اليوم تخفيضات مذهلة بالسعودية شهر نوفمبر نقدمها لكم من أشهر المحلات التجارية ومنها المستقبل الذي يبيع هاتف سامسونج جلاكسي S20+ 5G ب 2.999 ريال، بدلا من 4،159 ريال وفر 1160 ريال، و جلاكسي S20 ب 2.299 ريال، بدلا من 3.399 ريال، نسخة جلاكسي اس 20 ولكن تدعم شبكة ال 4G ب 2.499 ريال، بدلا من 3.829 ريال، العروض مستمره بالفروع حتى 15 نوفمبر أو نفاذ الكمية.

عروض الجوالات اليوم تخفيضات مذهلة بالسعودية شهر نوفمبر

هاتف سامسونج A31 من نستو ب 899 ريال، بدلا من 999 ريال، سامسونج A21S ب 739 ريال، بدلا من 819 ريال، جوال سامسونج A51 ب 999 ريال، بدلا من 1.099 ريال، هاتف اوبو A53 ب 699 ريال، و اوبو A92 ب 999 ريال، بدلا من 1.199 ريال، ابل ايفون SE ب 1.999 ريال.

عروض الجوالات اليوم من نستو

هواوي Y9S ب 999 ريال، بدلا من 1.149 ريال، اوبو اي 12 ب 499 ريال، هاتف فيفو واي 30 ب 799 ريال، بدلا من 899 ريال، فيفو اس ايرو ب 919 ريال، بدلا من 1.199 ريال، لينوفو تاب ب 579 ريال، بدلا من 599 ريال، اكسيومي ريد يمي نوت 9 ب 699 ريال، بدلا من 799 ريال، سامسونج تاب ب 1.049 ريال، بدلا من 1.149 ريال.

عروض مني هايبر بالسعودية

هواوي Y6 PRIME 2019 ب 459 ريال، بدلا من 520 ريال، جوال فيفو Y15 ب 439 ريال، بدلا من 500 ريال، هاتف REDMI 8A ب 379 ريال، بدلا من 450 ريال، سامسونج A21S ب 739 ريال، بدلا من 820 ريال، هاتف هواوي Y8 P ب 799 ريال، بدلا من 900 ريال، IPHONE 6S 128 GB ب 1.189 ريال، بدلا من 1.350 ريال، هواوي Y9 A ب 1.079 ريال، بدلا من 1.250 ريال،، جوال HONOR 9X PRO ب 1.029 ريال، بدلا من 1.150 ريال.

عروض الجوالات والشاشات من بن داوود

هاتف سامسونج جالكسي ايه 31 ب 899 ريال، بدلا من 985 ريال، سامسونج جالكس نوت 20 ب 3.399 ريال، بدلا من 4.199 ريال، جالكسي ايه 71 ب 1.299 ريال، بدلا من 1.599 ريال، شاشة سكاي روت ال اي دي ب 579 ريال، قياس 39 بوصة، شاشة ايه تي سي ال اي دي سمارت ب 1.399 ريال، بدلا من 2.081 ريال، ايه تي سي قياس 65 بوصة ب 1.899 ريال، بدلا من 3.67 ريال، سامسونج سمارت ال اي دي كيرف ب 2.499 ريال، بدلا من 2.649 ريال.

أفضل عروض الجوالات اليوم

سعر هواوي freebuds 3 ب 550 ريال، بدلا من 599 ريال، هاتف vivo y11 32GB ب 499 ريال، بدلا من 549 ريال العروض متاحه في الحداد للجوالات، أما عروض اكسايت فتحت الحجز على هاتف Iphone 12 pro max، بجانب الخصومات على الشواحن، وسماعات الأذن، الصندق الأسود يقدم تخفيضات مذهلة ومنها هاتف سامسونج SM-A715FZ سعى 128 جيحا بايت ب 1.499 ريال، هاتف سامسونج A11 2020 سعة 32 جيجا بايت ب 469 ريال، هاتف جلاكسي A21S 2020ب 699 ريال، هاتف جلاكسي A01 CORE ب 299 ريال.