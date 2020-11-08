أقوي عروض التميمي الرياض الأسبوعية 8 نوفمبر 2020 الموافق 22 ربيع الأول 1442

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عمر شويل - جدة متابعة جديدة اليوم مع متابعي موقعنا ثقفني الكرام مع أقوي عروض التميمي بالرياض الأسبوعية 8 نوفمبر 2020 الموافق 22 ربيع الأول 1442، حيث تقدم أسواق التميمي تخفيضات وعروض مذهلة على جميع السلع والمنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والادوات المنزلية واليوم نستعرض معكم أقوي تخفيضات من التميمي الرياض فتابعونا. عروض التميمي اليوم عروض التميمي الرياض اليوم على الجبنة كريم بوك 2×910 غرام. عروض على كريمة الطبخ بوك 1 لتر. عروض على قشطة بوك 6×170 غرام. عروض على زبدة غير مملحة لورباك 400 غرام. عروض على جبنة بيضاء فينا البقرات الثلاث 50 غرام. عروض على صلصة الطماطم بوك 50 مل. عروض على صلصة البشاميل بوك 500 مل. عروض على موكا بالشوكولاته فرابتشينو ستاربكس 250 مل. ستاربكس 220 مل. عروض على شراب برتقال تانج 2 كيلو. عروض على عصير المراعي 1 لتر. عروض على عصير المراعي 1,5 لتر. عروض على عصير الصافي 1,5 لتر. عروض على حليب نادك 18×125 مل. عروض على حليب صافيو الصافي 18×200 مل. عروض على حليب الصافي 4×1 لتر. عروض على حليب كامل الدسم. عروض على حليب السعودية 12×1 لتر. عروض على زبادي المراعي 2 كيلو. عروض على جبنة شيدر ببغا 113 غرام. عروض على المراعي 113 غرام. عروض على جبنة موزاريلا مبشورة السنبلة 1 كيلو. عروض على جبنة قشقوان السنبلة 350 غرام.

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