نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مذهلة ومهرجان التخفيضات على الاجهزة الالكترونية من الشتاء والصيف بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مذهلة ومهرجان التخفيضات على الاجهزة الالكترونية من الشتاء والصيف بالسعودية تزامنا مع شهر نوفمبر، وتبدأ الخصومات من 10% وصولا إلى 60% على المنتجات، وتستمر العروض حتى نفاذ الكمية المعروضة، عرض على شاشة قياس 70 بوصة من LG SMART TV ب3.599 ريال، بدلا من 7.999 ريال، وفي حال الرغبة في التقسيط ب 207 ريال شهرياُ لمدة 24 شهر، والشاشة قياس 55 بوصة من ال جي ب 2.699 ريال، بدلا من 6.299 ريال، وقسط شهري 155 ريال.

عروض مذهلة ومهرجان التخفيضات على الاجهزة الالكترونية من الشتاء والصيف بالسعودية

شاشة سوني سمارت تي في قياس 65 بوصة ب 2.539 ريال، بدلا من 3.395 ريال، قسطها الشهري ب 146 ريال، مكواة بخار بها خزان مياه سعته 270 مل، قوتها 2400 وات، تطلق البخار بشكل قوي من بروان سعرها ب 275 ريال، بدلا من 149 ريال، شاشة كريستال من سامسونج قياس 75 بوصة ب 5.599 ريال، بدلا من 11.999 ريال، قسطها الشهري 322 ريال.

عروض الشتاء والصيف بالسعودية

شاشة TCL android tv قياس 65 بوصة ب 2.399 ريال، بدلا من 3.109 ريال، قسطها الشهري ب 138 ريال، شاشة Hair قياس 65 بوصة معها رسيفر مدمج ب 2.199 ريال، بدلا من 4.299 ريال، قسطها الشهري ب 126 ريال، شاشة Dansta قياس 55 بوصة ب 1.479 ريال، بدلا من 1.649 ريال، شاشة Atc قياس 65 ريال، ب 1.699 ريال، بدلا من 2.799 ريال.

تخفيضات التكييفات من الشتاء والصيف

مكيف ماندو جداري إسبليت سعته 18000 وحدة ب 2.149 ريال، بدلا من 1.649 ريال، قسطه الشهري 95 ريال، مكيف ميديا إسبليت سعته 18000 وحددة ب 2.749 ريال، بدلا من 1.899 ريال، مكيف هوم كوين سبليت ب 1.799 ريال، بدلا من 2.649 ريال، قسطه ب 103 ريال.