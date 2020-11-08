نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات هايبر ماركت في السعودية على الأجهزة المنزلية والجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر السعودية تدخل أسواق هايبر ماركت السعودية في منافسة مع عدد من أسواق البيع بالتجزئة الأخرى مثل أسواق العثيم وبنده والدانوب وغيره من الأسواق الرائدة في مجال البيع بالتجزئة، إلا أن هايبر ماركت قد تمكن من خلال انتشار فروعه في مختلف أرجاء المملكة السعودية والعروض والتخفيضات والخصومات ذات التنافسية في الأسعار ساهمت في جذب قاعدة عريضة لها من قبل العملاء والمستهلكين وليس لأجل التخفيضات فحسب بل أيضا بسبب جودة المنتجات التي تنتمي إلى ماركات وبرندات عالمية مختلفة، ومن خلال هذا الموضوع نتعرف على خصومات وعروض هايبر ماركت على الأجهزة المنزلية والجوالات. عروض هايبر السعودية سامسونج ايه 11 موبايل ب570 ريال.

سامسونج موبايل ايه 51 ب1050 ريال.

موبايل شاومي نوت ويدمي لايت 10 ب1500 ريال.

موبايل اوبو ايه 12 ب500 ريال.

موبايل ريالمي سي 3 ب600 ريال.

هواوي لايت بي 30 ب850 ريال.

أنور اكس 9 ب930 ريال.

نوكيا 2.3 ب400 ريال.

اتش بي لابتوب ب1700 ريال.

باور بانك فيليبس ب110 ريال.

سماعة بلوتوث ب40 ريال. تخفيضات هايبر السعودية مولينكس خلاط مستورد ب200 ريال.

جابو فرن كهربي ب280 ريال.

السيف عجان 5*1 ب560 ريال.

كليك اون خلاط 3*1 ب70 ريال.

أي سونيك خلاط يدوي ب60 ريال.

كليك أون غلاية ب40 ريال.

كراون موقد كهربي ب30 ريال.

كليك أون قطاعة خضار ب116 ريال.

كليك اون مروحة ب156 ريال.

كيلك اون غسالة سيارات ب300 ريال.

مروحة صغيرة شحن ب23 ريال.

أي سونيك كشاف يدوي ب21 ريال.

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