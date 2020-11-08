عروض هايبر ماركت بنده خصومات بنده تحطم الأسعار تسوق الآن تصل 60%

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عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت بنده في المملكة العربية السعودية، لهذا الأسبوع تشهد العديد والعديد من المفاجآت، فهناك عروض بنده حصرية على الطحين بأنواعه معكرونات ومختلف أنواع المعلبات، وتخفيضات رائعة على الحلويات بناكهتها المختلفة، وعلى خليط الكيك الجاهز لإعداد ألذ أنواع الكيك في المنزل. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده اليوم على زيت دوار الشمس نور، عدد أثنين عبوة،سعة العبوة 1.5 لتر، سعر العرض(26.95)ريال سعودي.

على زيت دوار الشمس نور، عدد أثنين عبوة،سعة العبوة 1.5 لتر، سعر العرض(26.95)ريال سعودي. زيت دوار الشمس شروق، سعة العبوة 1.5لتر، سعر العبوة (9.95)ريال سعودي.

زيت دوار الشمس صني، سعة العبوة 1.5لتر، سعر العبوة(9.95)ريال سعودي.

زيت نباتي حياة، سعة العبوة 1.5لتر، سعر العبوة(9.95)ريال سعودي.

طحين فاخر البِكير، عدد أربع أكياس، وزن الكيس واحد كيلو جرام، سعر العرض(9.95)ريال سعودي.

مكرونة إيطاليانو، متنوع، عدد أربع أكياس، وزن الكيس 400 جرام، سعر العرض(9.95)ريال سعودي.

لحم تونه خفيف مفتته في زيت دوار الشمس ريم، وزن العبوة 160 جرام، عدد العبوات أربعة، سعر العرض(9.50)ريال سعودي.

حليب مكثف مُحلي المراعي، وزن العبوة 396 جرام، سعر العبوة(5.95)ريال سعودي.

حليب مُجفف كامل الدسم، المراعي، وزن العبوة 2.5 كيلو جرام، سعر العبوة (43.95) ريال سعودي. عروض بنده للحلويات عروض بنده الأسبوعية خليط كيك بيتي كُروكر، سعة العبوة 500 جرام، سعر العبوة(8.95)ريال سعودي.

خليط كيك بيتي كُروكر، سعة العبوة 500 جرام، سعر العبوة(8.95)ريال سعودي. شيكولاتة مِينيز باونتي، وزن 285 جرام، أو شيكولاتة سنيكرز، وزن 255 جرام، أو شيكولاتة مارس، وزن 247 جرام، أو شيكولاتة توِكيس، وزن 260 جرام، سعر العبوة لكل نوع (9.95)ريال سعودي.

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