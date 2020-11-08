عروض هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ألحق العرض

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عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت لولو في المملكة العربية السعودية، لهذا الأسبوع شيقة وممتعة ومناسبة مع الخروجات والرحلات، وكذلك التنقل خارج المنزل، وتشمل عروض لولو مجموعة مختلفة من الاحتياجات الأساسية لكل رحلة أو خروجه، من طاولات ثابتة وقابلة للطي، وكراسي ثابتة وقابلة للطي، ووحدات تبريد متنقلة، فلا تفُتكم هذه المجموعة الرائعة والمتوفرة بكافة فروع هايبر ماركت لولو في السعودية. عروض لولو السعودية خصومات لولو ريلاكس أريكة حديقة مع طاولة قهوة، سعر الوحدة(649)ريال سعودي.

ريلاكس أريكة حديقة مع طاولة قهوة، سعر الوحدة(649)ريال سعودي. ريلاكس كُرسي أُرجوحة للأطفال، سعر الوحدة(189)ريال سعودي.

ريلاكس كُرسي أُرجوحة، سعر الوحدة(249)ريال سعودي.

ريلاكس كُرسي شاطئ، سعر الوحدة(32)ريال سعودي.

ريلاكس كُرسي قابل للطي، سعر الوحدة(119)ريال سعودي.

ريلاكس مظلة، مقاس 3*3 متر، سعر الوحدة(219)ريال سعودي. عروض لولو للكراسي عروض لولو ريلاكس كُرسي للتَخييم، سعر الوحدة(89)ريال سعودي.

ريلاكس كُرسي للتَخييم، سعر الوحدة(89)ريال سعودي. ريلاكس كُرسي تَخييم للأطفال، سعر الوحدة(29)ريال سعودي.

كوزمو بلاست، كرسي أطفال، سعر الوحدة(12)ريال سعودي.

كرسي ذراعيِن بلاستيك، سعة الوَحدة(25)ريال سعودي.

كيلو كُرسي شاطئ قابل للطي، سعر الوحدة(49)ريال سعودي.

برو جاردن طاولة مستديرة، سعر الوحدة(99)ريال سعودي.

كوزمو بلاست، طاولة محمولة، سعر الوحدة(25)ريال سعودي. تخفيضات لولو الأسبوعية فريش مُبرد مياه، سعة ستة لتر، سعر العبوة(29)ريال سعودي.

كولمان مُبرد أَثنين جالون متنوع، سعر العبوة(99)ريال سعودي.

أَريستون صندوق تبريد، سعة 14 لتر، سعر العبوة (69)ريال سعودي.

فريش صندوق للثلج، سعة 22 لتر، سعر العبوة(109)ريال سعودي.

كيس تبريد وتسخين صغير، سعر العبوة(5)ريال سعودي.

كولمان صندوق تبريد، متنوع، سعر العبوة(239)ريال سعودي.

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