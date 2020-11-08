نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض منيو البيك في السعودية وجبات مجانية وخصومات على جميع الوجبات من البيك في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو البيك تُعد الوجبات والسَاندوتيشات المقدمة في مطاعم البيك من أحلى وألذ وأطيب للمَأكولات داخل المملكة العربية السعودية، وذلك نائباً على أراء عملائنا داخل المملكة، لذلك تحرص إدارة مطاعم البيك على تقديم كل ماهو جديد ولذيذ لعملائها بما يتناسب مع اختلاف أذواقهم. عروض منيو البيك عروض البيك السعودية على ساندوتش شيش طاووق، دجاج فيليه بخلطة بيك السرية، سعر الساندويتش(5) ريال سعودي.

على ساندوتش شيش طاووق، دجاج فيليه بخلطة بيك السرية، سعر الساندويتش(5) ريال سعودي. ساندوتشات صاج دي لايت، صدور الدجاج مع صوص البيك، سعر الساندويتش(5) ريال سعودي.

ساندوتش بيج بيك، دجاج مسحب، مشروب غازي وبطاطس، سعر الساندويتش (10) ريال سعودي.

ساندوتش سناك دجاج البيك، سعر الساندويتش (4) ريال سعودي.

ساندوتش كومبو دجاج البيك، سعر الساندويتش (9) ريال سعودي.

ساندوتش برجر فيليه دجاج البيك، سعر الساندويتش (3) ريال سعودي.

ساندوتش كومبو برجر فيليه دجاج البيك، سعر الساندويتش ( 7) ريال سعودي.

ساندوتش صاج دي لايت حراق البيك، سعر الساندويتش( 5) ريال سعودي. منيو البيك للمأكولات البحرية خصومات البيك وجبة الجمبري الجامبو، عدد 10 قطع، سعر الوجبة (33) ريال سعودي.

الوجبة الاقتصادية، جمبري جامبو، صوص التارتار وأرُز وخس، عدد 10 قطع، سعر الوجبة (18) ريال سعودي.

وجبة سمك فيلية حار، مكونة من 10 قطع، مع صوص البيك، ومشروب غازي، سعر الوجبة (11) ريال سعودي. منيو البيك لوجبات الدجاج منيو البيك وجبة دجاج ، مكونة من 4 قطع مع 2 صوص وخبز وبطاطس، سعر الوجبة (12) ريال سعودي.

وجبة دجاج، مكونة من 7 قطع، بطاطس و مشروب غازي، سعر الوجبة (9) ريال سعودي.

سعر وجبة دجاج مسحب مكون من 10 قطع 10 ريال سعودي.

وجبة دجاج مسحب، مكون من 7 قطع حراق، صوص البيك السحري، سعر الوجبة (9) ريال سعودي.

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