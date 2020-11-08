نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق بن داود الأسبوعية على جميع المنتجات خصومات مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نعرض لكم اليوم بعض من العروض الأسبوعية من أسواق بن داود الموجودة في المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من 4 نوفمبر حتى 10 نوفمبر لعام 2020 في كافة فروعها، وعملت أسواق بن داود العروض والتخفيضات على الجبن ومنتجات الألبان والسلع الغذائية، والمجمدات، اللحوم والأسماك، الخضار والفاكهة، والدواجن. عروض بن داود عروض بن داود بروفترول كيك الشيكولاتة حجم 20 سم، بسعر 65.00 ريال سعودي.

كيك الشيكولاتة بِقطع المالينو حجم 18 سم، بسعر 65.00 ريال سعودي.

إنجلش كيك بالشيكولاتة بسعر 14.95 ريال سعودي.

إكلير الشوكولاتة، بسعر 4.95 ريال سعودي.

مناقيش شيكولاتة، بسعر 4.95 ريال سعودي.

فيلكس رول شيكولاتة بسعر 2.95 ريال سعودي. تخفيضات بن داود للحلويات تخفيضات بن داود إنجلش كب كيك شيكولاتة 6 قطع بسعر 6.95 ريال سعودي.

مافن كرسبي قطعتين بسعر 6.95 ريال سعودي.

كيك موس النوتيلا حجم 20 سم، بسعر 79.00 ريال سعودي.

كيك الشيكولاتة، برنسيس مقاس 24 سم، بسعر 87.00 ريال سعودي. عروض بن داود للشاي ومنتجات الألبان عروض بن داود شاي ليبتون، 100 كيس، بسعر(11.95)ريال سعودي.

ليبتون شاي أخضر عادي، نعناع، ليمون 100 كيس، بسعر 16.95 ريال سعودي.

ليبتون شاي عبوة بوزن 400 جرام، بسعر 12.95 ريال سعودي.

ليبتون شاي أحمر، 100 كيس، بسعر 14.50ريال سعودي.

4 عبوات حليب عدني أبو القوس، بوزن 170 جرام، بسعر 9.50 ريال سعودي.

3 عبوات حليب مركز نوتِريدر بوزن 400 جرام، سعر العرض 8.95ريال سعودي.

حليب مكثف المراعي مُحلي، بوزن 397 جرام، بسعر 5.95ريال سعودي. عروض بن داود الأسبوعية خصومات بن داود كيلو تفاح أخضر بسعر 5.95 ريال سعودي.

كيلو عنب أحمر بسعر 8.95 ريال سعودي.

كيلو خس بسعر 7.95 ريال سعودي.

كيلو ليمون بسعر 2.95 ريال سعودي.

كيلو بصل أحمر بسعر 2.95 ريال سعودي.

كيلو كاكا بسعر 8.95 ريال سعودي.

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