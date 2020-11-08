عروض بالبيد خصومات على المنتجات الغذائية تصل ل 50%

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عمر شويل - جدة عروض بالبيد تعتبر شركات بالبيد هي بمثابة بيت كافة العلامات التجارية المختلفة التي تمتلك الأنشطة المتعددة والتي ترتكز على لوازم السيارات ومختلف القطاعات التجاري والصناعي وأيضا قطاع التمويل والعقارات وقسم خاص بالأطعمة والمشروبات، كما تميزت بالبيد بأنها ذات موارد بشرية كبيرة حيث يصل أفراد الموظفين بها إلى ما يقارب ال1700 موظف، كما يرجع تأسيس الشركة إلى الشيخ عمر أبو بكر بالبيد رحمة الله عليه. عروض بالبيد عروض بالبيد أبو دلة أرز وزن 10 كيلو جرام 4 قطع ب215 ريال.

سيارة أرز بالبيد وزن 40 كيلو جرام ب175 ريال.

عبوة تريفا 24 قطعة 170 جم ب75 ريال.

أرز أبو كأس وزن 10 كيلو جرام ب190 ريال.

أرز أبو كأس وزن 5 كيلو جرام ب100 ريال.

عبوة تريفا تونه عدد 24 قطعة * 80 جم ب55 ريال. تخفيضات بالبيد على السلع الغذائية خصومات بالبيد أبو كأس أرز 40 كيلو جرام ب235 ريال.

أبو كأس أرز 40 كيلو جرام ب235 ريال. عنبر أبو كأس أرز 10 كيلو جرام *4 ب255 ريال.

تيجان أرز 10 كيلو جرام *4 ب215 ريال.

الوليمة أرز 40 كيلو جرام ب240 ريال.

كرتونه دو دجاج 800 جم ب84 ريال.

دو 900 جم ب90 ريال.

دو 1100 جم ب91 ريال.

الطائي لبن مجفف 1800 جم *6 علب ب220 ريال. خصومات بالبيد صنوايت أرز 5 كيلو جرام *6 كيس ب160 ريال.

كرتونة لبن نيدو 2250 جم *6 كيس ب271 ريال.

بوك جبنه سائلة وزن 500 جم *6 قطع، أبو الولد جبنه سائلة 500 جم *12 قطعة ب130 ريال.

أبو الولد جبنه سائلة 240 جم عدد 24 قطع ب130 ريال.

بوك قشطه 170 جم *48 قطعة ب101 ريال.

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