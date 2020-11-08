نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم علي أجهزة المطبخ الكهربائية والشاشات التلفزيونية وأقوي عروض السعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم علي أجهزة المطبخ ، تم إنشاء شركة العثيم القابضة في العام 1956 الميلادي، تحت مُسمي مؤسسة صالح العثيم للتجارة والبيع بالتجزئة، وبعد ذلك تم تغيير هذا الاسم إلى شركة العثيم القابضة أسواق العثيم othaim market في العام 2005 ميلادي، وهي الشركة الأساسية التي تحتوي تحت مسؤوليتها، وباقي مجموعة الشركات.

عروض العثيم علي أجهزة المطبخ

شركة أسواق عبدالله العثيم الممتدة في كافة المملكة العربية السعودية، وتمتلك شركة عبد الله العثيم قاعدة كبيرة جدًا من العملاء المتسوقين لمنتجات الشركة، في كافة أسواقها، حيث استقبلت أسواق عبدالله العثيم بكافة فروعها بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية في العام 2013 ميلادياً.

أكثر من أربعين مليون عميل ومتسوق، مما أدى لوصول حجم مبيعاتها من المنتجات الغذائية والاحتياجات المنزلية والسلع الأخرى، إلى ما يبلُغ الخمسة مليار ريال سعودي ويقدم الكثير من عروض العثيم علي المنتجات الغذائية و غيرها من عروض العثيم اليوم و عروض السعودية اليوم.

عروض العثيم علي الجوالات سامسونج والهواتف الذكية



هاتف سامسونج أي 21 اس، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، سعر الجهاز(725)ريال سعودي.

هاتف سامسونج أي 11، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت، سعر الجهاز(499)ريال سعودي، كما يمكنك معرفة عروض العثيم علي الجولات أيضاََ.

أيضاََ. هاتف هواوي، َاي 18 اس، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، سعر الجهاز(775)ريال سعودي.

هاتف هونر،9أكس، ذاكرة 128 جيجابايت، سعر الجهاز(899)ريال سعودي.

شاحن جوال، أوي، سعة 16800 ملي أمبير، سعر الوحدة(79)ريال سعودي.

عروض العثيم علي شاشات التليِفزيون الذكية وعروضها المميزة



تِليفزيون أَرو ألْ أيِ دي، شاشة 43 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، سعر الجهاز(549)ريال سعودي.

تلِيفزيون أَرو ألْ أيِ دي، شاشة 58 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، سعر الجهاز(1199)ريال سعودي.

تلِيفزيون مايكرو دِيجيت، ألْ أيِ دي، شاشة 55 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، سعر الجهاز(1149)ريال سعودي، كما يمكنك متابعه باقي عروض العثيم علي التلفزيونات .

. تلِيفزيون أَرو ألْ أيِ دي، شاشة 65 بوصة، ذكي، فائق الوضوح، سعر الجهاز(1589)ريال سعودي.

تلِيفزيون جيباس، شاشة 43 بوصة، سمارت، سعر الجهاز(799)ريال سعودي.

عروض العثيم علي أجهزة المطبخ الكهربائية الصغيرة المقدمة من أسواق عبد الله العثيم

سخان، سَاندويتش، كينوود، بشُواية، سعر الجهاز(99)ريال سعودي.

ميكروويف، جيباس، سعة عشرين لتْر، سعر الجهاز(199)ريال سعودي.

صانع طعام، كينوود #190، بي أف، سعر الجهاز(139)ريال سعودي.

فرن أمِجوي، سعة 45 لتر، سعر الجهاز(199) ريال سعودي.

مِقلاة، السيف الصحية، سعة تسعة لتر، 1800 واط، سعر الجهاز(399) ريال سعودي.

قدر ضغط هومر، كهربائي، سعة 45 لتر، سعر الجهاز(199) ريال سعودي.

يمكنك التمتع بكافة عروض العثيم من خلال تفحص الموقع الخاص بنا وفي انتظار أسئلتكم استفساراتكم عن عروض العثيم الأسبوعية و اليومية.